Огневая работа: ВС РФ уничтожили безэкипажные катера ВСУ у Новороссийска

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 58 0

Минобороны показало кадры уничтожения безэкипажных катеров ВСУ у Новороссийска

Фото, видео: © РИА Новости / РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Боевики пытались атаковать город 3 июля.

В акватории Черного моря были уничтожены два безэкипажных катера Вооруженных сил Украины (ВСУ), двигавшихся в сторону Новороссийска. Кадрами поделилась пресс-служба Минобороны России.

На видео — работа дежурных огневых средств Новороссийской военно-морской базы.

В администрации Новороссийска РИА Новости сообщили, что судоходство в порту после попытки киевского режима атаковать не нарушено. Объект ведет работу в штатном режиме, никаких ограничений не вводилось.

Ночью в среду, 3 июля, в Новороссийске объявляли воздушную тревогу. Позднее глава города Андрей Кравченко сообщил об отражении атаки противника. К утру от Минобороны России стало известно об успешном уничтожении двух катеров, следовавших к Новороссийску.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что единственный супермаркет в Киевском районе Донецка оказался уничтожен в результате атаки боевиков армии Украины.

Тема:
Спецоперация
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