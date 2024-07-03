Огневая работа: ВС РФ уничтожили безэкипажные катера ВСУ у Новороссийска

Боевики пытались атаковать город 3 июля.

В акватории Черного моря были уничтожены два безэкипажных катера Вооруженных сил Украины (ВСУ), двигавшихся в сторону Новороссийска. Кадрами поделилась пресс-служба Минобороны России.

На видео — работа дежурных огневых средств Новороссийской военно-морской базы.

В администрации Новороссийска РИА Новости сообщили, что судоходство в порту после попытки киевского режима атаковать не нарушено. Объект ведет работу в штатном режиме, никаких ограничений не вводилось.

Ночью в среду, 3 июля, в Новороссийске объявляли воздушную тревогу. Позднее глава города Андрей Кравченко сообщил об отражении атаки противника. К утру от Минобороны России стало известно об успешном уничтожении двух катеров, следовавших к Новороссийску.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что единственный супермаркет в Киевском районе Донецка оказался уничтожен в результате атаки боевиков армии Украины.