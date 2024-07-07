В Воронежской области ввели режим ЧС после атаки украинских дронов

После ночной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Воронежской области введен режим ЧС. В данный момент он объявлен в границах населенного пункта Подгоренского района. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

В данный момент продолжается детонация взрывоопасных объектов. Также на складе произошел пожар, пока что, по предварительным данным, никто из мирных жителей населенного пункта не пострадал.

Гусев отметил, что сейчас идет эвакуация граждан в пункты временного размещения.