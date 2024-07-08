Амстердам готов осуществить первую поставку истребителей в Незалежную в ближайшее время.

Реакция посла России в Нидерландах Владимира Тарабина на поставки истребителей F-16 на Украину разочаровывает официальный Амстердам. Об этом заявил нидерландский министр иностранных дел Каспар Велдкамп, его слова приводит телеканал NOS.

«Это показывает, что Россия не готова найти решение конфликта, она просто угрожает, и мы это не одобряем», — сказал он.

Велдкамп подчеркнул, что реакция российского посольства — «разочаровывающий ответ».

Как передает РИА Новости, прежде Тарабин заявил, что Москва рассматривает решение Гааги про отправку истребителей F-16 на Украину в качестве сознательного движения в сторону эскалации конфликта и дестабилизации обстановки.

О том, что Нидерланды намерены отправить первую партию F-16 на Украину в ближайшее время, стало известно в начале июля. Тогда официальный Амстердам выдал разрешение на экспорт.

Как отмечалось на сайте Минобороны Нидерландов, в общей сложности Киев получит 24 самолета, а также детали, вооружение и оборудование для аэродромов. Кроме того, Нидерланды участвуют в обучении украинских пилотов.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что американские истребители F-16 не смогут повлиять на ход конфликта Украины с РФ.