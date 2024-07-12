«Гиацинты» накрыли огнем замаскированные позиции ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Наши бойцы продолжают добиваться успехов в зоне проведения спецоперации.

Расчеты 152-мм самоходных пушек «Гиацинт-С» группировки войск «Север» уничтожили замаскированные позиции и живую силу украинских нацистов. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

Перед нашими военными стояла боевая задача — ликвидировать засевшего в окрестностях противника. Огонь в его сторону был практически бесперебойным. Цель выслеживалась весь день, и вот — осколочно-фугасные снаряды отправляются в сторону опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Скопление живой силы боевиков в этом квадрате было подтверждено беспилотной разведкой. Удар был нанесен по переданным координатам.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.