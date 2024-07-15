Силы ПВО сбили за ночь 22 украинских беспилотника над тремя регионами РФ

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 105 0

Больше всего вражеских дронов было уничтожено над Брянской областью.

Силы ПВО сбили за ночь 22 украинских беспилотника над тремя регионами РФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Астрахань

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России Спецоперация

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за минувшую ночь 22 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над тремя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны страны.

В ведомстве указали, что больше всего было уничтожено и перехвачено дронов ВСУ над Брянской областью — 15. Еще шесть украинских дронов уничтожили над территорией Республики Крым и один над Липецкой областью.

Губернаторы Брянской и Липецкой областей подчеркнули, что в результате атаки ВСУ никто не пострадал — разрушений на земле также нет. В Севастополе обломки одного украинского беспилотника упали на территории одного частного дома, пострадавших также нет.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, как российские «Торы» защищают приграничье от атак ВСУ.

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