Силы ПВО сбили за ночь 22 украинских беспилотника над тремя регионами РФ

Больше всего вражеских дронов было уничтожено над Брянской областью.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Астрахань
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Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за минувшую ночь 22 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над тремя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны страны.
В ведомстве указали, что больше всего было уничтожено и перехвачено дронов ВСУ над Брянской областью — 15. Еще шесть украинских дронов уничтожили над территорией Республики Крым и один над Липецкой областью.
Губернаторы Брянской и Липецкой областей подчеркнули, что в результате атаки ВСУ никто не пострадал — разрушений на земле также нет. В Севастополе обломки одного украинского беспилотника упали на территории одного частного дома, пострадавших также нет.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru писал, как российские «Торы» защищают приграничье от атак ВСУ.
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