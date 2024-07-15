Силы ПВО сбили за ночь 22 украинских беспилотника над тремя регионами РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за минувшую ночь 22 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над тремя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны страны.

В ведомстве указали, что больше всего было уничтожено и перехвачено дронов ВСУ над Брянской областью — 15. Еще шесть украинских дронов уничтожили над территорией Республики Крым и один над Липецкой областью.

Губернаторы Брянской и Липецкой областей подчеркнули, что в результате атаки ВСУ никто не пострадал — разрушений на земле также нет. В Севастополе обломки одного украинского беспилотника упали на территории одного частного дома, пострадавших также нет.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, как российские «Торы» защищают приграничье от атак ВСУ.