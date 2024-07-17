Принесло ветром: Красноярск окутал едкий дым от лесных пожаров в Якутии
Красноярск окутал едкий дым от лесных пожаров в Якутии
Фото, видео: © РИА Новости / Илья Наймушин; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В нескольких населенных пунктах уже выявили опасное превышение вредных веществ.
В Красноярске работают передвижные лаборатории, которые следят за качеством воздуха. Город окутала серая пелена — это дым, который доносится от лесных пожаров в Якутии.
Едкий туман с запахом гари стоит и в десятках населенных пунктов республики. И в нескольких из них уже выявили опасное превышение вредных веществ. Осложняет ситуацию изматывающая жара и засушливая безветренная погода.
Корреспондент «Известий» Владислав Тамошаускас следит за обстановкой.
Летний Красноярск облачился в серые тона — город накрыло плотным облаком смога. Дым в краевой центр принесло за сотни километров из соседней Якутии.
Синоптики говорят, что дым от Якутских пожаров добирался до Красноярска примерно четыре-пять дней. В национальном парке «Столбы» горы затянуты смогом. При этом в жилой зоне запаха гари пока что не ощущается.
«Шлейф дымовой идет от территории Иркутской области, Эвенкии и сейчас захватывает центральные районы где у нас идут лесные пожары — это Северо-Енисейский район», — говорит ведущий синоптик Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов.
В Красноярске усиливают мониторинг качества воздуха, районы города патрулируют эколаборатории. Пока в атмосфере фиксируют лишь незначительное превышение концентрации вредных веществ. Однако в городе — штиль, и ситуация может быстро поменяться.
«При возникновении симптомов острого заболевания или недомогания, например, появления признаков отдышки или кашля, следует обратиться к медикам», — напоминает руководитель Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Дмитрий Горяев.
В Якутии, откуда пришел дым, площадь лесных пожаров только растет, сейчас пылают 946 тысяч гектаров леса. Смогом объяты почти 50 населенных пунктов.
Огонь в регионе тушат около двух тысяч лесопожарных, сотрудников МЧС и волонтеров. На пожарах работают также самолет Бе-200 и вертолет Ми-8, сбрасывающий воду.
В некоторых районах работу авиации осложняет дым. Тогда до места добираются по рекам и сбивают пламя с помощью ранцевых огнетушителей. Минерализованные полосы тоже прокладывают вручную.
Пока одни очаги тушат, разгораются новые. Ситуацию осложняет погода: в Якутии и Забайкалье сейчас засуха. А вот в Красноярске завтра ожидают дождь, и ветер сменит направление. Значит и дышать станет гораздо легче.
- 9 июл
- Пустые улицы в дыму: лесные пожары в Забайкалье охватили около 400 гектаров
- 3 июл
- ЧС федерального масштаба: как в Забайкалье борются с природными пожарами
- 5 июн
- На борьбу с лесными пожарами в Забайкалье отправились парашютисты-десантники
- 2 мая
- В Забайкалье пожар сравнял с землей целый дачный поселок
- 19 апр
- Особый противопожарный режим: пал сухой травы угрожает городам и деревням в РФ
- 19 апр
- Природные пожары в регионах России близко подобрались к жилым домам
- 13 авг
- Парашютисты-десантники высаживаются в самое пекло горящих лесов в Якутии
- 7 мая
- Аномальная жара и лесные пожары атаковали Сибирь и Забайкалье
- 14 апр
- Природные пожары бушуют в Забайкалье
- 11 мая
- Пострадавшим от пожаров жителям Забайкалья выделили 450 миллионов рублей
Читайте также
35%
0.47 96.26
0.48
Нашли ошибку?