Принесло ветром: Красноярск окутал едкий дым от лесных пожаров в Якутии

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Красноярск окутал едкий дым от лесных пожаров в Якутии

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Наймушин; 5-tv.ru

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Тема:
Пожары в Забайкалье

В нескольких населенных пунктах уже выявили опасное превышение вредных веществ.

В Красноярске работают передвижные лаборатории, которые следят за качеством воздуха. Город окутала серая пелена — это дым, который доносится от лесных пожаров в Якутии.

Едкий туман с запахом гари стоит и в десятках населенных пунктов республики. И в нескольких из них уже выявили опасное превышение вредных веществ. Осложняет ситуацию изматывающая жара и засушливая безветренная погода.

Корреспондент «Известий» Владислав Тамошаускас следит за обстановкой.

Летний Красноярск облачился в серые тона — город накрыло плотным облаком смога. Дым в краевой центр принесло за сотни километров из соседней Якутии.

Синоптики говорят, что дым от Якутских пожаров добирался до Красноярска примерно четыре-пять дней. В национальном парке «Столбы» горы затянуты смогом. При этом в жилой зоне запаха гари пока что не ощущается.

«Шлейф дымовой идет от территории Иркутской области, Эвенкии и сейчас захватывает центральные районы где у нас идут лесные пожары — это Северо-Енисейский район», — говорит ведущий синоптик Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов.

В Красноярске усиливают мониторинг качества воздуха, районы города патрулируют эколаборатории. Пока в атмосфере фиксируют лишь незначительное превышение концентрации вредных веществ. Однако в городе — штиль, и ситуация может быстро поменяться.

«При возникновении симптомов острого заболевания или недомогания, например, появления признаков отдышки или кашля, следует обратиться к медикам», — напоминает руководитель Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Дмитрий Горяев.

В Якутии, откуда пришел дым, площадь лесных пожаров только растет, сейчас пылают 946 тысяч гектаров леса. Смогом объяты почти 50 населенных пунктов.

Огонь в регионе тушат около двух тысяч лесопожарных, сотрудников МЧС и волонтеров. На пожарах работают также самолет Бе-200 и вертолет Ми-8, сбрасывающий воду.

В некоторых районах работу авиации осложняет дым. Тогда до места добираются по рекам и сбивают пламя с помощью ранцевых огнетушителей. Минерализованные полосы тоже прокладывают вручную.

Пока одни очаги тушат, разгораются новые. Ситуацию осложняет погода: в Якутии и Забайкалье сейчас засуха. А вот в Красноярске завтра ожидают дождь, и ветер сменит направление. Значит и дышать станет гораздо легче.

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