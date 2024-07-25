Российские следователи обнаружили в Авдеевке тела 47 мирных жителей

Следователи обнаружили тела 47 мирных жителей Авдеевки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководитель отдела криминалистики регионального главка СК.

«Следственным управлением проводятся осмотры мест происшествий на территории города Авдеевка. В истекшем периоде 2024 года проведено 38 осмотров мест происшествий, обнаружено 47 трупов погибших в результате проведения боевых действий, это все мирные граждане», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, в СК поступает множество заявлений от родственников, которые разыскивают своих пропавших близких. Поиски тел проходят тяжело из-за значительных разрушений города, для разборов завалов приходится привлекать тяжелую технику.

Пока что удалось опознать тела 24 человек из 47 обнаруженных, работы по идентификации продолжаются. Родственники направляют следователям генетический материал своих близких, при помощи которого эксперты устанавливают личности погибших.

Собеседник также подчеркнул, что количество найденных при разборе Авдеевки тел увеличивается с каждым днем.

Ранее сообщалось, что российские бойцы в ходе разминирования Авдеевки обнаружили захоронения мирных жителей со следами пыток. Руки жертв украинских боевиков были связаны за спиной, а ноги перемотаны скотчем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские войска ведут активное наступление на авдеевском направлении.