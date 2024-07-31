Киевский режим понес существенные потери в живой силе и технике.

Подразделения «Южной» группировки войск России за сутки улучшили тактическое положение и нанесли поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом говорится в сводке Минобороны о ситуации в зоне спецоперации.

«Подразделения „Южной“ группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 32-й, 54-й механизированных и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Часов Яр, Верхнекаменское, Северск и Катериновка ДНР. Отразили контратаку штурмовой группы ВСУ», — говорится в сообщении.

В результате армия Украины лишилась до 710 боевиков, танка Leopard, бронетранспортера М113, трех гаубиц М777, двух автомобилей, гаубицы FH-70, двух орудий L-119, гаубицы Д-20, двух гаубиц Д-30 и двух станций РЭБ «Анклав-Н». Также военные России за сутки уничтожили в ДНР три склада боеприпасов противника.

Российские бойцы ранее взяли под полный контроль населенные пункты Ленинское и Волчье в ДНР.

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что потеря сел Урожайное и Старомайорское стала тяжелым ударом для Украины.