Три склада и до 710 боевиков ВСУ: успехи «Южной» группировки в ДНР за сутки

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 62 0

ВС РФ уничтожили три склада и до 710 боевиков ВСУ за сутки в ДНР

Три склада и до 710 боевиков ВСУ: успехи «Южной» группировки в ДНР за сутки

Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников

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Тема:
Спецоперация

Киевский режим понес существенные потери в живой силе и технике.

Подразделения «Южной» группировки войск России за сутки улучшили тактическое положение и нанесли поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом говорится в сводке Минобороны о ситуации в зоне спецоперации.

«Подразделения „Южной“ группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 32-й, 54-й механизированных и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Часов Яр, Верхнекаменское, Северск и Катериновка ДНР. Отразили контратаку штурмовой группы ВСУ», — говорится в сообщении.

В результате армия Украины лишилась до 710 боевиков, танка Leopard, бронетранспортера М113, трех гаубиц М777, двух автомобилей, гаубицы FH-70, двух орудий L-119, гаубицы Д-20, двух гаубиц Д-30 и двух станций РЭБ «Анклав-Н». Также военные России за сутки уничтожили в ДНР три склада боеприпасов противника.

Российские бойцы ранее взяли под полный контроль населенные пункты Ленинское и Волчье в ДНР.

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что потеря сел Урожайное и Старомайорское стала тяжелым ударом для Украины.

Тема:
Спецоперация
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