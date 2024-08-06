Сказал ли что-то существенное лидер киевского режима в этот раз?

Украина намерена подготовить базу для разрешения конфликта с Россией уже в этом году. Об этом заявил украинский лидер* Владимир Зеленский в своем обращении, которое опубликовано в социальной сети X.

«Наша неизменная цель — подготовить реальную основу для справедливого прекращения войны уже в этом году», — сообщил Зеленский.

Неделю назад Зеленский уже заявлял, что настроен на мирные переговоры с Россией. Немного позже глава украинского МИД Дмитрий Кулеба подтвердил слова своего начальника. При этом ни один, ни второй украинский политик не уточнил, на каких конкретно условиях и в какие сроки планируются переговоры. Кулеба также подчеркивал, что весь мир хочет видеть Россию на следующей мирной конференции по Украине.

Стоит отметить, что еще осенью 2022 года Зеленский законодательно запретил вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Отменять этот запрет на Украине пока никто не торопится.

При этом сам Владимир Путин, так же как и другие высокопоставленные политики России, неоднократно заявлял, что РФ никогда не отказывалась от переговоров с Украиной. Более того, на прошедшем недавно выступлении в МИД Путин в очередной раз четко обозначил условия, при которых Россия готова идти на переговоры с Украиной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, госдолг Украины при президентстве Зеленского вырос на 74 миллиарда долларов.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.