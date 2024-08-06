Нападение ВСУ на Курскую область: последние новости к этому часу

ВСУ совершили массированную атаку на Курскую область
Фото: www.globallookpress.com / Volodymyr Tarasovukrinform
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Среди мирных жителей есть погибшие и пострадавшие.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили массированную атаку на Курскую область. Об этом в подробностях расскажет 5-tv.ru в сборном материале.
С чего все началось
Около 300 боевиков с 11 танками и 20 бронемашинами напали на села Курской области, которые граничат с Украиной. Военные РФ быстро среагировали на ситуацию и отразили нападение. В результате было уничтожено 16 единиц бронетехники ВСУ: шесть танков, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера (БТР), три боевые бронированные машины «Козак» и инженерная машина разграждения.
Погибшие и пострадавшие
В результате зверского нападения киевского режима на мирное население РФ пострадало не менее 18 человек. Данные обновляются, но сейчас известно о: двух раненых в Глушковском районе, восьми, четверо из которых дети, — в городе Судже; одна женщина умерла, два человека получили увечья в Большесолдатском районе и еще один был ранен в Рыльском; два человека погибли возле села Нехаевка Рыльского района в результате атаки беспилотников на личные транспортные средства граждан.
«По дороге из Суджи в слободу Белую Беловского района в результате сброса взрывного устройства с украинского коптера ранены два ребенка», — сообщил губернатор Курской области Алексей Смирнов.
Все пострадавшие получили профильную медицинскую помощь и находятся под контролем врачей.
Курская АЭС
Ходили слухи о возможном захвате Курской АЭС. Представители правительства региона опровергли эту информацию и утвердительно заявили, что это проделки украинских спецлужб. Они намеренно запугивают мирное население, чтобы создать разобщенность внутри РФ.
Власти региона уверяют, что Курская АЭС работает в штатном режиме и просят сохранять спокойствие местных жителей.
Обстановка в регионе
МЧС России опровергло рассылку сообщений о якобы «эвакуации» города Суджа, однако в регионе обстановка остается напряженной, сказал врио губернатора Курской области. Алексей Смирнов в обращении к гражданам рассказал, как обстоят дела на границе.
«Работают Минобороны РФ и пограничники. Действует региональный оперативный штаб. Все экстренные службы переведены на усиленный круглосуточный режим работы. Всю необходимую информацию буду сообщать дополнительно. Соблюдайте меры безопасности при объявлении воздушной тревоги. Берегите себя и своих близких», — прокомментировал он.
Смирнов призвал мирных жителей сохранять спокойствие и не вестись на провокации. Он добавил, что в области организована дополнительная медицинская помощь и созданы резервы лекарств. Для граждан работает круглосуточная горячая линия по номеру 112, куда можно обращаться по любым вопросам. Все сотрудники администрации области и муниципальных образований находятся на работе.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Украине начнут наказывать офицеров, чьи подразделения несут большие потери.
- 6 авг
- Мирный житель погиб в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области
- 6 авг
- Над Курской областью силами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотников
- 4 авг
- Один человек погиб в результате атаки беспилотника ВСУ в Шебекино
- 3 авг
- Силы ПВО за ночь ликвидировали 75 беспилотников ВСУ
- 3 авг
- Обломки по всей территории: кадры последствий удара БПЛА по жилому дому в Орле
- 3 авг
- Всего 55 беспилотников: ВСУ совершили массированную атаку по Ростовской области
- 3 авг
- «Кто — в подвалы, кто — под машины»: очевидцы об атаке беспилотников ВСУ на жилой дом в Орле
- 2 авг
- Бьют по мирным жителям: в Белгородской области ранения получили два человека
- 31 июл
- Силы ПВО сбили 19 украинских беспилотников и ракету «Нептун» над регионами РФ
- 31 июл
- Снова обстрелы: в Шебекино горит многоэтажный дом
Читайте также
83%
0.21 93.03
-0.01
Нашли ошибку?