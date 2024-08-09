Наши военные продолжают теснить противника в зоне проведения спецоперации.

Расчеты орудий 2А36 «Гиацинт-Б» арктической бригады группировки войск «Днепр» уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на херсонском направлении. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

В этот раз личный состав батареи орудий «Гиацинт-Б» отработал по пункту временной дислокации ВСУ, который находился в заброшенном доме на правом берегу Днепра. Как рассказал командир орудия с позывным «Дрезден», разведчики успешно и регулярно выявляют места скопления ВСУ. Артиллерия наносит им огневое поражение незамедлительно.

Спецоперации

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.