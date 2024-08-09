Одежда, книги и электрика: какие товары передают столичные магазины в зону СВО

Владельцы московских магазинов передают товары в помощь участникам СВО
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
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Помощь оказывают не только военнослужащим, но и их семьям.
Владельцы магазинов Москвы отправляют военнослужащим в зоне СВО до несколько тон в месяц необходимых продуктов и товаров. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Бойцам во 2-ю Таманскую дивизию столичный строительный магазин передал одну тонну различных материалов. В 1199-й мотострелковый полк автомобильный магазин направил 200 инструментов.
В зону СВО передают различную электронику. В этом принимают участие как обычные магазины, так и крупные торговые центры. Например, комплекс из Савеловского района поделился пауэрбанками и кабелями для телефона.
Помимо техники, военнослужащие получают и еду длительного хранения. Вместе с продуктами присылают специальные газовые баллоны и горелки. Кроме необходимой еды, отправляют сладости, чай, кофе и даже энергетики.
Еще в коробки с гуманитарными грузами кладут одноразовую посуду и салфетки.
Помощь получают не только бойцы, но также семьи, проживающие в зоне боевых действий, и госпитали. Один из столичных книжных магазинов отправил 100 книг. Торговые центры прислали для детей из Луганска канцтовары, тетради и ручки с карандашами.
Не менее важными товарами являются уходовые средства. В зону СВО отправляют шампуни, гели для душа, мыло, дезодоранты, влажные салфетки и принадлежности для бритья. Для личной гигиены военнослужащие получают мочалки, зубную пасту и щетки.
Кроме того, магазины присылают различную одежду. Бойцы получают как белье, так и обувь.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что более 60 столичных НКО оказывают помощь бойцам СВО и их семьям.
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