Одежда, книги и электрика: какие товары передают столичные магазины в зону СВО

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 19 0

Владельцы московских магазинов передают товары в помощь участникам СВО

Одежда, книги и электрика: какие товары передают столичные магазины в зону СВО

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Тема:
Спецоперация

Помощь оказывают не только военнослужащим, но и их семьям.

Владельцы магазинов Москвы отправляют военнослужащим в зоне СВО до несколько тон в месяц необходимых продуктов и товаров. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Бойцам во 2-ю Таманскую дивизию столичный строительный магазин передал одну тонну различных материалов. В 1199-й мотострелковый полк автомобильный магазин направил 200 инструментов.

В зону СВО передают различную электронику. В этом принимают участие как обычные магазины, так и крупные торговые центры. Например, комплекс из Савеловского района поделился пауэрбанками и кабелями для телефона.

Помимо техники, военнослужащие получают и еду длительного хранения. Вместе с продуктами присылают специальные газовые баллоны и горелки. Кроме необходимой еды, отправляют сладости, чай, кофе и даже энергетики.

Еще в коробки с гуманитарными грузами кладут одноразовую посуду и салфетки.

Помощь получают не только бойцы, но также семьи, проживающие в зоне боевых действий, и госпитали. Один из столичных книжных магазинов отправил 100 книг. Торговые центры прислали для детей из Луганска канцтовары, тетради и ручки с карандашами.

Не менее важными товарами являются уходовые средства. В зону СВО отправляют шампуни, гели для душа, мыло, дезодоранты, влажные салфетки и принадлежности для бритья. Для личной гигиены военнослужащие получают мочалки, зубную пасту и щетки.

Кроме того, магазины присылают различную одежду. Бойцы получают как белье, так и обувь.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что более 60 столичных НКО оказывают помощь бойцам СВО и их семьям.

Тема:
Спецоперация
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