«Многооскольчатые переломы костей»: Минздрав о раненых в Курской области детях

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 26 0

Минздрав: двоих пострадавших детей из Курской области доставили в РДКБ Москвы

«Многооскольчатые переломы костей»: Минздрав о раненых в Курской области детях

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

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Тема:
Курская область

В столичную больницу привезли 14-летнего мальчика и восьмилетнюю девочку.

Двое детей, получивших ранения при обстрелах Курской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) доставлены на лечение в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения РФ.

По информации ведомства, в больницу поступили 14-летний мальчик и восьмилетняя девочка.

«У детей многооскольчатые переломы костей от минно-взрывной травмы, на настоящий момент состояние средней тяжести, стабильное. Транспортировку они перенесли хорошо», — уточнил руководитель хирургической службы РДКБ Минздрава России Антон Нарбутов.

Он также отметил, что в ближайшее время детям проведут комплексное обследование и составят план лечения.

По последним данным Минздрава РФ, под обстрелами киевского режима в Курской области пострадали 66 человек, включая девять детей. Еще четыре человека погибли.

В столичном Склифе рассказали о состоянии пострадавшего военкора Евгения Поддубного. Его также транспортировали из курской больницы в Москву. По словам врачей, он остается в тяжелом, но стабильном состоянии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МЧС назвали размер матпомощи, полагающейся при ЧС федерального характера.

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