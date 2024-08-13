«Киев будет крайним»: зачем США делают вид, что не знали о планах атаки на Курск

Отрицание Вашингтоном причастности к действиям украинских боевиков выглядит глупо — весь мир видит «уши» американцев.

Ложь руководства США о том, что оно якобы не знало о планах Киева вторгнуться в Курскую область России, очевидна всему миру, однако Вашингтон будет продолжать отрицать свою причастность к этой откровенно террористической атаке, чтобы Киев в итоге остался единственным крайним. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил политолог Александр Дудчак.

«Они (США — Прим. ред.) постоянно прибегают к такому приему. Это очень удобно: когда им нужно, они изображают, что Украина самостоятельно принимает решение. Но когда дело доходит до принятия каких-то реальных решений, то Украину обычно просят постоять в коридоре, а потом зовут, когда решение будет принято», — пояснил он.

В случае с атакой на Курскую область США, по словам политолога, в очередной раз пытаются изобразить из себя для мирового сообщества ревнителей неких придуманных, известных только им правил и дистанцироваться от Украины, которая якобы действует на свое усмотрение. Исходя из этого, все разрушения и гибель мирного населения якобы не имеют никакого отношения к американской администрации, а лежат целиком на совести киевского режима.

«На самом деле это очевидная ложь, и вряд ли она на кого-то действует. Но они продолжают изобретать эти формулировки, а Европа молча это все поддерживает и кивает в знак согласия. В случае чего крайней будет Украина. США, как всегда, будут говорить, что украинцы сами приняли решение», — заключил Дудчак.

Контролируют каждый сантиметр

www.globallookpress.com / Aaron Schwartz; 5-tv.ru

Немецкий политолог Кристоф Херстль считает логичным отрицание Вашингтоном своей причастности к событиям в Курской области. В то же время, по его словам, этим американцы не могут никого обмануть.

«Это вполне нормально, если американская или любая другая секретная служба в мире посылает кого-то за границу для выполнения сложной миссии и говорит ему: „Мы полностью отрицаем свою причастность“. Это означает, что они не будут иметь к вам никакого отношения, если вы провалитесь», — пояснил политолог.

При этом Херстль считает, что вторжение украинской армии в Курскую область изначально было провалом, так как Киев теперь не может оказать никакой военной поддержки «своим бедным парням» на территории России.

Что касается США, то никто в мире не верит в их непричастность к украинской атаке на российские границы, поэтому Вашингтон выглядит глупо, считает Херстль. Кроме того, по мнению политолога, своим отрицанием помощи украинским боевикам американцы показывают истинное отношение к главе киевского режима Владимиру Зеленскому.

«США, конечно же, знают каждый сантиметр продвижения всей украинской армии. Они контролируют ее, направляют, поставляют оружие и деньги, чтобы она продолжала действовать. Так что это отрицание — одно из самых глупых в нашей международной политике. А по факту, это говорит о том, что США на самом деле не очень хорошо относятся к господину Зеленскому», — резюмировал эксперт.

Между тем Вашингтон продолжает делать вид, что действия украинской армии в Курской области стали для него полной неожиданностью. Зеленский, в свою очередь, старательно подыгрывает американцам в этой игре.

Так, на заседании ставки Верховного главнокомандующего он поручил сформировать план по получению разрешения от западных союзников на удары по территории России. Это в то время, когда немецкая бронетехника с одобрения Берлина ужа вовсю ползает по территории России, а американские ракеты — также при полном согласии Вашингтона — прилетают в российские города, убивая граждан и разрушая инфраструктуру.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США попросили у Украины разъяснений по массированной атаке, которую 6 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) устроили в Курской области.