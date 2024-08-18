Возгорание дизельного топлива произошло после атаки ВСУ в Ростовской области

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 212 0

Голубев: пострадавших при атаке БПЛА на склады в Ростовской области нет

Возгорание дизельного топлива произошло после атаки ВСУ в Ростовской области

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

К ликвидации происшествия приступили пожарные, однако работы пришлось временно остановить.

В Пролетарске Ростовской области в результате атаки беспилотников ВСУ загорелся промышленный склад. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили нападение дронов в западной части Ростовской области и на юго-востоке. Однако обломки упали на промышленный склад, где загорелось дизельное топливо.

К ликвидации прибыли пожарные, но работы пришлось временно остановить из-за повторной атаки БПЛА.

«По предварительным данным, в результате воздушной атаки в Пролетарске никто не пострадал. Подразделения пожарных возобновили тушение», — говорится в сообщении.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что силы ПВО уничтожили пять БПЛА и два безэкипажных катера в акватории Черного моря.

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