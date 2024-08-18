Возгорание дизельного топлива произошло после атаки ВСУ в Ростовской области
Голубев: пострадавших при атаке БПЛА на склады в Ростовской области нет
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
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К ликвидации происшествия приступили пожарные, однако работы пришлось временно остановить.
В Пролетарске Ростовской области в результате атаки беспилотников ВСУ загорелся промышленный склад. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.
Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили нападение дронов в западной части Ростовской области и на юго-востоке. Однако обломки упали на промышленный склад, где загорелось дизельное топливо.
К ликвидации прибыли пожарные, но работы пришлось временно остановить из-за повторной атаки БПЛА.
«По предварительным данным, в результате воздушной атаки в Пролетарске никто не пострадал. Подразделения пожарных возобновили тушение», — говорится в сообщении.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что силы ПВО уничтожили пять БПЛА и два безэкипажных катера в акватории Черного моря.
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