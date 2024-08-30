Украинская армия потеряла за неделю 16 910 боевиков в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что в зоне ответственности группировки войск «Север» Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились до 3 580 боевиков.

Успешные действия подразделений группировки войск «Запад» привели к ликвидации свыше 3 450 боевиков. Бойцы Южной группировки войск российской армии уничтожили за неделю свыше 4 840 боевиков.

Войска «Центр» в ходе освобождения населенных пунктов Орловка, Камышевка, Николаевка и Новожеланное в Донецкой народной республике (ДНР) ликвидировали до 3 720 боевиков противника.

В зоне ответственности подразделений группировки войск «Восток» ВСУ лишились до 860 боевиков. Подразделениями группировки войск «Днепр» уничтожили до 460 боевиков.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, за время боевых действий на курском направлении киевский режим потерял более 7 800 боевиков.