ВСУ потеряли за неделю более 16 тысяч боевиков в зоне спецоперации

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 68 0

Самый большой урон живой силе противника нанесли бойцы группировки «Юг».

ВСУ потеряли за неделю более 16 тысяч боевиков в зоне спецоперации

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Спецоперация

Украинская армия потеряла за неделю 16 910 боевиков в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что в зоне ответственности группировки войск «Север» Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились до 3 580 боевиков.

Успешные действия подразделений группировки войск «Запад» привели к ликвидации свыше 3 450 боевиков. Бойцы Южной группировки войск российской армии уничтожили за неделю свыше 4 840 боевиков.

Войска «Центр» в ходе освобождения населенных пунктов Орловка, Камышевка, Николаевка и Новожеланное в Донецкой народной республике (ДНР) ликвидировали до 3 720 боевиков противника.

В зоне ответственности подразделений группировки войск «Восток» ВСУ лишились до 860 боевиков. Подразделениями группировки войск «Днепр» уничтожили до 460 боевиков.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, за время боевых действий на курском направлении киевский режим потерял более 7 800 боевиков.

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Спецоперация
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