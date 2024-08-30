Один человек погиб и семеро ранены в результате атаки дронов ВСУ на Белгород

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 19 0

Средства ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к городу, однако без жертв, к сожалению, не обошлось.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Один человек погиб и семь получили ранения в результате атаки украинских беспилотников на Белгород и Белгородский район. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, средства ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к городу, однако без жертв не обошлось: один мирный житель погиб, семеро пострадали и были госпитализированы.

Также в результате налета беспилотников в Белгороде поврежден многоквартирный дом, несколько коммерческих объектов и легковой автомобиль.

Кроме того, в поселке Дубовое в Белгородском районе после ударов дронов загорелись два частных здания. Пожарные службы выехали на места пожаров.

Власти Белгородской области 27 августа ограничили въезд в село Вязовое Краснояружского района. До этого подобный режим уже был введен в селе Колотиловка.

По словам Гладкова, обстановка в регионе продолжает оставаться сложной. На всей территории действует режим ЧС федерального характера.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские средства ПВО уничтожили ночью шесть дронов ВСУ над тремя регионами РФ.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
29 авг
Российские средства ПВО уничтожили ночью шесть дронов ВСУ над тремя регионами РФ
29 авг
Губернатор Севастополя заявил об отражении атаки ВСУ в акватории Черного моря
28 авг
Силы ПВО сбили за ночь 12 украинских беспилотников над двумя регионами России
26 авг
Четыре человека пострадали после атаки беспилотника на Саратов
26 авг
«Врачи борются за ее жизнь»: женщина пострадали при атаке беспилотников на Саратов
22 авг
В Волгоградской области силы ПВО отразили атаку дронов ВСУ
21 авг
Угроза атаки БПЛА объявлена в Мурманской области
21 авг
Собянин заявил об одной из самых масштабных попыток атаки БПЛА на Москву
18 авг
Возгорание дизельного топлива произошло после атаки ВСУ в Ростовской области
18 авг
Силы ПВО уничтожили пять дронов над тремя российскими областями
+23° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
91.19
-0.26 100.76
-1.01
Золотая пора: самые удачные дни для денежной стрижки в сентябре 2024

Последние новости

21:35
Один человек погиб и семеро ранены в результате атаки дронов ВСУ на Белгород
21:18
«Работать все равно не будут»: зачем Шольц зазывает в Германию политэмигрантов
20:58
Фитнес для мозга: как сохранять активность и ясность ума даже после 90 лет
20:43
«Я знаю, как сильно он любит меня»: дочь Брюса Уиллиса о состоянии больного отца
20:22
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Панина*
20:05
Процедура ЭКО в США может стать бесплатной

Сейчас читают

Агрегатор дал советы, как без проблем уехать на такси в День знаний
«У меня челюсть упала»: Лолита прокомментировала перфоманс Чеботиной с ножницами
«Красивая точка»: IOWA рассказала о последней роли в кино «Пухляша» Красилова
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака