Зеленский пошел ва-банк, ему все равно, главное — сохранить свою власть, и он готов нарушать «красные линии» и Москвы, и Вашингтона. К чему это ведет?

Украина потеряла первый американский истребитель F-16 из тех шести, что были поставлены ей этим летом. Причем в сотнях километрах от зоны активных боевых действий и, судя по всему, после поражения американской же системой ПВО Patriot, утверждают источники газеты The New York Times.

Киев, естественно, попытался это скрыть, но сначала проговорился мэр города Луцка, который в соцсетях написал о гибели своего земляка подполковника Алексея Меся — пилота истребителя, который учился в США по спецпрограмме и, как писали украинские СМИ, был лучшим из всех, кто прошел обучение.

Далее командующий украинскими воздушными силами выложил в Сеть ролик, на котором подполковник Месь вместе с генералом показывает F-16 на аэродроме «Коломыя» в Ивано-Франковской области. Получается, что генерал «слил» информацию о месторасположении истребителей, поскольку 26 августа этот аэродром стал одной из целей массированного удара российских ВКС. Говорливого главкома воздушных сил уже уволили. Не так важно, эта наша ракета уничтожила, или сами сбили, или один из лучших пилотов не справился с управлением, — в любом случае это ставит под вопрос целесообразность дальнейших поставок F-16-тых на Украину.

Кризис в энергосистеме Украины

Удар возмездия случился на следующее утро после того, как Киев начал продавать «лишнюю» электроэнергию в Польшу, Румынию и Молдавию. Были задействованы десятки ракет и ударных дронов, которые обходили позиционные районы ПВО противника, маневрировали и долетели до самых до западных окраин. Прилеты зафиксированы в 15 областях и в Киеве. Поражены электроподстанции, ангары на аэродромах и газокомпрессорные станции, что делает невозможным использование огромных газовых хранилищ, которые как раз сейчас накачивают «на зиму».

Как итог — Киев передумал продавать электроэнергию и вновь вернулся в энергосберегающий режим. Выглядит это так: все регионы, а внутри регионов — отдельные муниципалитеты и вплоть до каждого дома — поделены на группы. И если одним свет включают, то другим выключают на несколько часов. И так 24 на 7. По сути, украинская энергосистема превращается в «островную», со стабильным снабжением вокруг трех АЭС и «светомузыкой» на всей остальной территории. По заявлениям украинского премьера, кроме атомной, осталось порядка 20% генерации на ТЭЦ и на 50-60% сохранились гидроэлектростанции.

Россия начала ассимитрично отвечать за Курск, и перспективы отопительного сезона на Украине стали туманными. Казалось бы, всем все ясно, но нашлись те, кто подстрекает Киев к дальнейшей эскалации. Жозеп Боррель, главный евродипломат, собрал на неделе всех глав МИД ЕС и прямо убеждал их разрешить применение дальнобойных ракет по территории России. Что он творит? Не объяснил, в голову залезть ему сложно, но можно предположить. Кажется, ему обидно: в октябре уходит с должности и, скорее всего, на пенсию. Какой итог его долгой политической карьеры? Главный евродипломат провалил всю евродипломатию? Британия вышла из ЕС, на Украине — боевые действия, строится «железный занавес», европейцев выкидывают из Африки. Более того, Брюссель теряет самостоятельность и превращается в тень Вашингтона.

Что творит Боррель и будущее главного евродипломата

Вот Боррель и решил «взбрыкнуть» напоследок? А так как все что могли передать Киеву, и так уже передали — остались дальнобойные ракеты. Хорошо, что его не послушали главы МИД разных стран. Французы, итальянцы и немцы прямо отказались, венгр даже поругался, британцы вроде бы не против, но только после США. А США говорят — успокойтесь. Ведь всем понятно, какой будет ответ Москвы. Зачем это Штатам, у которых выборы через два месяца? До ноября они точно будут тише воды ниже травы.

Это Зеленский* пошел ва-банк, ему все равно, главное — сохранить свою власть, и он готов нарушать «красные линии» и Москвы, и Вашингтона. Боррель на него насмотрелся? Это версия эмоциональная. Но есть и другая, прозаическая. Боррель нашел себе новое «теплое местечко», и лично для него важно, чтобы конфликт на Украине не затухал.

Примечательное наблюдение сделал китайский спецпосланник по Украине: определенные военно-промышленные комплексы манипулируют кризисом на Украине. Что это за военные гиганты, господин Ли Хуэй не сказал, но это и так понятно. По прогнозам, ТОП-5 американских корпораций в 2026 году удвоят свои доходы по сравнению с 2021-м. Это Lockheed Martin, Raytheon, даже Boeing, который военными поставками перекрывает убытки от разваливающихся «скандальных» самолетов. Такая вот ударная пятилетка. Европейские концерны — британский BAE, Немецкий Rheinmetall и французский Thales тоже в накладе не останутся, +140% прибыли.

Собственно, почему, например, сенатор Линдси Грэм**, признанный у нас экстремистом, так поддерживает режим Зеленского*? Он — от штата Южная Каролина, где крупные заводы и Lockheed Martin, и Boeing. Конечно, он будет лоббировать их интересы. Может, и Боррель на старости лет займется продажей пушек? «Уши» западных военных компаний на Украине стоят во весь рост.

Так, телеканал ABC распространил интервью с американским наемником, который заходил в Суджу. Любопытно, что одна из американских ЧВК, Forward Observations Group, долго работала на Украине под легендой съемок документальных фильмов о военных. Но на курской земле эти сотрудники уже, не стесняясь, позируют с оружием в руках.

Как раз в Краматорске на этой неделе ракетой «Искандер» накрыли отель, где проживали иностранные наемники. Официально признали одного погибшего — британца Райна Эванса, сотрудника новостной корпорации Reuters. Ни одного репортажа он не сделал, зато послужной список весьма красноречив — служба в армии, спецназ, затем работа на Форин-офис в Ливии в течение девяти лет. Последние два года работал на Украине. Личности остальных постояльцев отеля в Краматорске не разглашаются. Любопытно, почему? И почему, проливая «крокодиловы слёзы» по псевдожурналисту, западные защитники свободы слова не замечают гибели российских журналистов, которые уходят из жизни после целенаправленных атак FPV-дронами, когда через камеру видно, кого атакуют.

Триколор над «Котляревской» и истощение ресурсов ВСУ

Работа СМИ на передовой опасна и парни знают, чем рискуют. Но если не они, как мы узнаем, что происходит на самом деле? Репортаж с передовой корреспондента «Известий» Станислава Григорьева.

Наступление в ДНР идет нарастающим темпом. Продвижение, если смотреть по карте, напоминает неумолимый ход асфальтового катка. Российский флаг над шахтой «Котляревская», рядом с Селидово. Она снова стала шахтой «Россия». На много километров вокруг — сплошное господство российской авиации и артиллерии. Поступила команда, и самоходные орудия выруливают на свою позицию. Она находится в нескольких километрах, до нее нужно быстро доехать и так же быстро уехать обратно.

Бьют всем, что есть в арсенале: 42-килограммовые снаряды летят в укрепления, которые ВСУ в спешке возводят на новых линиях обороны, в некогда собственном тылу. Работает даже та артиллерия, которой не по статусу работать на суше — только в море. В зоне боев можно видеть разную экзотическую технику, например, М 46 — флотскую гаубицу, поставленную на сухопутный лафет. А в ответ летят лишь FPV-дроны. Запасы артиллерии противника истощились. Истерика в украинских телеграмканалах бьет все рекорды.

Российские танкисты — на переднем крае этих сражений. Дистанция между ними и противником порой минимальна.

«Выкатываемся практически напрямую, в непосредственную близость с противником. Поэтому, в принципе, для нас не ново. Броня крепка, наша боевая колесница нас вывозит», — говорит командир танка с позывным «Лёва».

FPV-беспилотники прикрывают свою бронетехнику и сжигают чужую. Так, один из операторов дронов уничтожил более 80 единиц.

«Вертолет хочется сбить. Пытались, но не получилось. Потом они перестали летать над нами», — рассказывает военнослужащий ВС РФ с позывным «Байкал».

Противостоит российским силам на направлениях группировок «Восток» и «Центр» все та же «сборная солянка» из подразделений ВСУ, что осталась после переброски основных сил в сторону Курска.

«И наемники есть, и непримиримые националисты, и такие же мобилизованные, и ВСУ, профессиональная армия. Все есть, только их уже меньше становится», — подтверждает военнослужащий ВС РФ Евгений Иванов.

Их и меньше, и сопротивление, по словам военных, уже не такое, как раньше. При этом направление движения российских войск все то же: на Угледар, Покровск и Курахово, а также Селидово и в сторону Славянска с Краматорском. Задача — перерезать дороги, по которым снабжаются гарнизоны, чтобы заставить их отойти без боя.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

** — внесен в список террористов и экстремистов в РФ.