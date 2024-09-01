Три беспилотника ВСУ попытались атаковать Каширскую ГРЭС в Подмосковье

Глава округа Шувалов: Каширскую ГРЭС в Подмосковье атаковали три дрона ВСУ
Фото: www.globallookpress.com / Belkin Alexey
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Вражеские дроны минувшей ночью были уничтожены и в других регионах.
Украинские войска попытались атаковать с применением беспилотников территорию Каширской государственной районной электростанции (ГРЭС). Об этом в Telegram-канале сообщил глава городского округа Михаил Шувалов.
«Сегодня ночью, 1 сентября, была предпринята попытка атаки тремя беспилотниками территории Каширскоой ГРЭС. Жертв и разрушений нет, пожара не последовало», — написал он.
Шувалов добавил, что после попытки атаковать ГРЭС электроэнергия подается абонентам исправно. На месте работают оперативные службы.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
После начала спецоперации атакам с украинской территории подвергаются и другие российские регионы. Так, поздно вечером 31 августа и в ночь на 1 сентября об уничтоженных БПЛА проинформировали в том числе власти Москвы, Липецкой и Воронежской областей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что силы ПВО ночью уничтожили украинские беспилотники над Калужской областью. с
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