Умерла пострадавшая при атаке дронов ВСУ на Саратов женщина
Врачи боролись за ее жизнь на протяжении восьми дней.
Фото: Telegram / Губернатор Саратовской области / busargin_r
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Женщина, пострадавшая при атаке беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Саратов, умерла в больнице спустя восемь дней после произошедшего. Об этом сообщили в Минздраве Саратовской области.
«Скончалась», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Атака украинских беспилотников на Саратов и расположенный рядом город Энгельс произошла в ночь на 26 августа. В результате пострадали несколько человек. Так, в Саратове под атаку попал 38-этажный жилой комплекс «Волга Скай». Повреждения получили несколько этажей здания. После случившегося была госпитализирована женщина в тяжелом состоянии. Врачи боролись за ее жизнь, но им не удалось спасти россиянку.
Остальные пострадавшие получили медицинскую помощь на месте. В Энгельсе же повреждения получил жилой дом. Там обошлось без пострадавших.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
В ночь на 1 сентября российские силы ПВО уничтожили 158 дронов ВСУ над 15 регионами. Вражеские беспилотники пытались атаковать как приграничные регионы, так и столицу.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что девять человек пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область. Украинские боевики нанесли очередной террористический удар по мирным жителям в День знаний. Среди раненых — двое детей.
- 1 сент
- Силы ПВО сбили 158 беспилотников ВСУ над 15 российскими регионами
- 1 сент
- Три беспилотника ВСУ попытались атаковать Каширскую ГРЭС в Подмосковье
- 1 сент
- Силы ПВО ночью уничтожили украинские беспилотники над Калужской областью
- 30 авг
- Один человек погиб и семеро ранены в результате атаки дронов ВСУ на Белгород
- 29 авг
- Российские средства ПВО уничтожили ночью шесть дронов ВСУ над тремя регионами РФ
- 29 авг
- Губернатор Севастополя заявил об отражении атаки ВСУ в акватории Черного моря
- 28 авг
- Силы ПВО сбили за ночь 12 украинских беспилотников над двумя регионами России
- 26 авг
- Четыре человека пострадали после атаки беспилотника на Саратов
- 26 авг
- «Врачи борются за ее жизнь»: женщина пострадали при атаке беспилотников на Саратов
- 22 авг
- В Волгоградской области силы ПВО отразили атаку дронов ВСУ
Читайте также
56%
-1.19 99.26
-1.50
Нашли ошибку?