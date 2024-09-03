Умерла пострадавшая при атаке дронов ВСУ на Саратов женщина

Женщина, пострадавшая при атаке беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Саратов, умерла в больнице спустя восемь дней после произошедшего. Об этом сообщили в Минздраве Саратовской области.

«Скончалась», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Атака украинских беспилотников на Саратов и расположенный рядом город Энгельс произошла в ночь на 26 августа. В результате пострадали несколько человек. Так, в Саратове под атаку попал 38-этажный жилой комплекс «Волга Скай». Повреждения получили несколько этажей здания. После случившегося была госпитализирована женщина в тяжелом состоянии. Врачи боролись за ее жизнь, но им не удалось спасти россиянку.

Остальные пострадавшие получили медицинскую помощь на месте. В Энгельсе же повреждения получил жилой дом. Там обошлось без пострадавших.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

В ночь на 1 сентября российские силы ПВО уничтожили 158 дронов ВСУ над 15 регионами. Вражеские беспилотники пытались атаковать как приграничные регионы, так и столицу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что девять человек пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область. Украинские боевики нанесли очередной террористический удар по мирным жителям в День знаний. Среди раненых — двое детей.