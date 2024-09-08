«Как бахнет!» — очевидица рассказала о моменте удара ВСУ по мебельной фабрике под Белгородом

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 139 0

Жительница Белгородской области: ВСУ ударили по мебельной фабрике

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Украинские боевики дважды атаковали село за утро 8 сентября.

Вооруженные силы Украина нанесли удар по селу Никольское в Белгородской области, вражеский снаряд прилетел в мебельную фабрику. Об этом рассказала очевидица атаки в беседе с 5-tv.ru.

«Возле дома стояла, разговаривала с соседкой — и бахнуло. Я только сказала: „Господи, спаси и сохрани нас“. И они как бахнут. Дым пошел», — сказала женщина.

Она при этом отметила, что в месте нанесения удара находился только гражданский объект, никаких военных целей там нет.

На месте работают оперативные службы, пожарные тушат возгорание. На кадрах, снятых корреспондентом 5-tv.ru, видно, как черный клубы черного дыма поднимаются в небо над населенным пунктом.

Утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале сообщил о нескольких атаках ВСУ на село Никольское. В результате первой пострадали три человека: одной пострадавшей оказали медпомощь на месте, а двоих детей госпитализировали.

«Мальчика в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой и рваной раной левой голени и его брата с закрытой черепно-мозговой травмой бригады СМП доставили в областную клиническую больницу», — сообщил он.

Также были повреждены четыре многоквартирных дома, 12 частных домовладений, две хозпостройки и еще столько же коммерческих объектов. Оказались разрушены два здания. По словам Гладкова, это жилые дома.

Позднее украинский беспилотник атаковал село снова. В результате на территории предприятия загорелся ангар и, как следствие, обрушилась кровля по всей площади. Информация о последствиях уточняется, отметил губернатор.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ начали применять дроны с расплавленным металлом. Эту технологию использовали немецкие нацисты.

«Как бахнет!» — очевидица рассказала о моменте удара ВСУ по мебельной фабрике под Белгородом

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Telegram / Настоящий Гладков / vvgladkov

2/3

Telegram / Настоящий Гладков / vvgladkov

3/3

Telegram / Настоящий Гладков / vvgladkov

Тема:
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