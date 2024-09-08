Стучала прямо под ногами: жительницу села под Белгородом спасли из-под завалов после атаки ВСУ

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 108 0

Тренер спортшколы под Белгородом спас женщину из-под завалов после удара ВСУ

Фото, видео: Telegram / Настоящий Гладков / vvgladkov; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Атака беспилотников на регионы России

Украинские боевики дважды за утро обстреляли населенный пункт Никольское.

Тренер детско-юношеской спортивной школы Сергей Рыбалченко в селе Никольское Белгородской области вместе с другими жителями спас женщина. Пострадавшая оказалась под завалами дома, который был разрушен при обстреле ВСУ. Об этом Рыбалченко рассказал в беседе с 5-tv.ru.

Мужчина оказался с другими очевидцами на месте происшествия в числе первых. Находящиеся возле разрушенного дома не сразу сориентировались в обстановке. Однако все стало понятно, когда они услышали стук, исходящий из-под завалов.

«Мы поняли, что она (пострадавшая. — Прим. ред.) именно под нашими ногами, потому что она начала стучать. <…> Мы начали это все разгребать и сначала освободили (женщину. — Прим. ред.), она лежала к нам головой», — сказал он.

Рыбалченко подчеркнул, что жители села выполняли свой долг. По его словам, в подобной ситуации невозможно оставаться в стороне и необходимо оказать помощь.

Утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале сообщил о нескольких атаках ВСУ на село Никольское. В результате первой пострадали три человека: женщина и двое детей. Первой оказали медпомощь на месте, а мальчиков госпитализировали. Были также повреждены десятки зданий.

Позднее дрон ВСУ атаковал мебельную фабрику. На территории предприятия загорелся ангар, из-за чего обрушилась кровля по всей площади.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что очевидица рассказала о моменте удара ВСУ по мебельной фабрике под Белгородом.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

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Спецоперация
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