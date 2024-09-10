Отбита массовая атака украинских беспилотников на Москву

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 740 0

Российские силы ПВО отразили атаку девяти беспилотников, летевших на Москву

Отбита массовая атака украинских беспилотников на Москву

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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Тема:
Атака беспилотников на Москву Атака беспилотников на регионы России

О последствиях провокации рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили массовую атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву. Провокации проследовали одна за другой в разных районах, о каждой из них в своем Telegram-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Всего сообщается о девяти дронах, летевших на столицу этой ночью. Первый был сбит в городском округе Люберцы. По словам Собянина, на месте падения обломков, предварительно, нет разрушений, обошлось без пострадавших. Еще два беспилотника были остановлены в Раменском городском округе, ранений также никто из местных жителей не получил.

Позже Собянин заявил, что еще четыре надвигавшихся на Москву БПЛА были сбиты силами ПВО в Подольском городском округе.  И еще два аппарата ликвидированы в городском округе Домодедово.

Специалисты экстренных служб продолжают свою работу на местах происшествий. В прессе также отмечалось, что аэропорт Внуково временно закрыли на прилет и вылет из-за атаки дронов. На сайте воздушной гавани указывались все задержанные рейсы.

Ранее 5-tv.ru писал о восстановлении поврежденных ударами ВСУ объектов в Белгородской области.

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