Отбита массовая атака украинских беспилотников на Москву
Российские силы ПВО отразили атаку девяти беспилотников, летевших на Москву
Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович
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О последствиях провокации рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили массовую атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву. Провокации проследовали одна за другой в разных районах, о каждой из них в своем Telegram-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
Всего сообщается о девяти дронах, летевших на столицу этой ночью. Первый был сбит в городском округе Люберцы. По словам Собянина, на месте падения обломков, предварительно, нет разрушений, обошлось без пострадавших. Еще два беспилотника были остановлены в Раменском городском округе, ранений также никто из местных жителей не получил.
Позже Собянин заявил, что еще четыре надвигавшихся на Москву БПЛА были сбиты силами ПВО в Подольском городском округе. И еще два аппарата ликвидированы в городском округе Домодедово.
Специалисты экстренных служб продолжают свою работу на местах происшествий. В прессе также отмечалось, что аэропорт Внуково временно закрыли на прилет и вылет из-за атаки дронов. На сайте воздушной гавани указывались все задержанные рейсы.
Ранее 5-tv.ru писал о восстановлении поврежденных ударами ВСУ объектов в Белгородской области.
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