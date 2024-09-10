При отражении атаки беспилотников ВСУ загорелся жилой дом в Раменском

В ходе массовой атаки беспилотников на Москву было сбито еще два БПЛА ВСУ в районе города Раменское. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«При отражении атаки в городе Раменское возгорание на уровне 11-12 этажей жилого дома, работают экстренные службы», — написал столичный градоначальник.

Кроме того, последствия падения обломков сбитого беспилотника устраняют в районе аэропорта Жуковский. Еще один вражеский дрон сбит в районе Коломны.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Известно, что подобные террористические акты невозможны без вмешательства западных специалистов, которые направляют эти удары при помощи своих спутников, а также обучают украинцев обращаться с высокотехнологичной техникой.

Ранее 5-tv.ru писал, что сотни поврежденных после атак ВСУ объектов восстанавливают в Белгородской области.