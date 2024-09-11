На Украине сотрудники почты похитили беспилотники ВСУ на $145 тысяч для перепродажи

Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.

Четыре работника почты Тернопольской области Украины подозреваются в хищении беспилотников, предназначенных для ВСУ, на сумму более 145 тысяч долларов. Об этом сообщила пресс-служба национальной полиции в Telegram-канале.

Ведомство указывает, что двое жителей Тернополя, в том числе начальник отделения почтовых сервисов, уличены в организации преступной схемы. Они вовлекли в нее еще двух работников. Так они похитили содержимое 26 посылок, которые предназначались для украинской армии. Дроны преступники продавали через интернет.

Теперь сотрудникам украинской почты грозит до 12 лет лишения свободы за совершенное ими преступление.

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