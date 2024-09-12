За отвагу: личный состав группировки «Южная» получил более семи тысяч наград

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 73 0

Личный состав бригады ВС РФ получил более 7500 госнаград за работу в зоне СВО

За отвагу: личный состав группировки «Южная» получил более семи тысяч наград

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

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Тема:
Спецоперация

Именно они принимали активное участие в освобождении Красногоровки и Григоровки в ДНР.

Бойцов «Южной» группировки войск, которые участвовали в освобождении Красногоровки и Григоровки в ДНР, наградили более семью тысячами государственных наград в ходе проведения спецоперации. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Так, был награжден личный состав пятой отдельной бригады имени первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко, а также 110-й отдельной гвардейской мотострелковой ордена республики бригады. Они получили более тысячи медалей.

«Заходили на завод со всей моей группой, закрепились и после начали зачистку завода. Вышестоящее командование разработало план, который сработал. Мы зашли, так сказать, в тыл врага. <…> Мы заехали на броне. Потерь, можно сказать, у нас не было. Но у нас была еще одна группа, которая на себя отвлекала маневр, и все огневое воздействие производилось на них», — вспомнил командир штурмовой роты с позывным «Герцин».

Как добавили в ведомстве, недавнее освобождение Красногоровки и Григоровки стало образцом проявления героизма и отваги военными РФ.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как российские «Грады» громят позиции ВСУ в курском приграничье.

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