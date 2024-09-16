«Били хаотично»: корреспондент «Известий» показал последствия обстрела Белгорода

Сейчас на местах происшествия работают сотрудники оперативных служб.

Восемь человек пострадали в результате атаки Вооруженных сил Украины на Белгород. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Утренний обстрел Белгорода. По предварительным данным, ранены восемь мирных жителей. Одна из пострадавших в крайне тяжелом состоянии, у остальных — ранения средней тяжести. Бригады скорой медицинской помощи доставили раненых в медицинские учреждения города Белгорода», — написал он.

Из-за прямых попаданий украинских снарядов пожар вспыхнул в частном доме, а также загорелись 15 автомобилей. Открытое горение уже ликвидировано.

Также было повреждено остекление в многоквартирном доме. На территории четырех частных домовладений выбиты окна, посечены фасады и кровля. Поврежден газопровод.

Повреждения вместе с тем получили и многоквартирные дома, четыре авто, гараж и забор. Эти последствия обстрела зафиксированы в поселке Дубовое Белгородского района. Там же оказалась повреждена кровля частного дома.

Сейчас на местах происшествия работают сотрудники оперативных служб. Последствия обстрела ВСУ уточняются.

«Украинские боевики обрушили десятки снарядов рано утром на Белгород. Били хаотично, но по гражданским объектам», — сообщил корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Обстрелу в том числе подвергся Харьковский район Белгорода. Один снаряд упал возле оживленной дороги. Также в результате атаки повреждены автозаправочная станция и многоэтажный дом. К счастью, в одной из квартир, пострадавшей от прилета, никто не проживает, рассказал очевидец.

«Там когда-то жила женщина пожилая, сейчас никто там не живет, уже давно там никого не видели. Сосед из той квартиры тоже уже. Ну, он тут проживает, но редко бывает», — сказал мужчина.

Другой очевидец поделился, что находился в квартире, когда раздался первый хлопок. Он убежал в коридор, когда начался обстрел. Первый снаряд взорвался возле продуктового магазина. Из-за другого прилета пострадали машины, стоящие на парковке возле дома.

«Здесь были парни в машине, молодежь была. Их увезли на скорой», — рассказал житель Белгорода.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что австралийский журналист указал на удары ВСУ по детсадам в Белгородской области. Работающий в зоне СВО военкор Джони Х. заявил, что задокументировал факт обстрела дошкольного учреждения из систем HIMARS.