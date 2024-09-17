«Оборона включает удары по России»: Столтенберг о действиях киевского режима

Генсек НАТО Столтенберг считает, что Украина может бить по России
Фото: Matt Rourke / ТАСС
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В последнее время западные страны ведут дискуссию о возможности ударов боевиков Украины вглубь российских территорий.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) якобы имеют все законные основания поражать «свои» цели на территории России. Об этом политик заявил в интервью изданию Foreign Policy.
«В соответствии с международным правом Украина имеет право обороняться, а оборона включает удары по территории <…> России. Но, в конце концов, союзники сами должны принимать решение, какие должны применяться ограничения по отношению к оружию, которое они поставляют», — рассказал генсек НАТО.
Также Столтенберг уверено заявляет, что Украина сама планирует все действия в Курской области. И вообще якобы Киев сам должен принимать решения, какое и где оружие применять, и как строить план защиты своей территории.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Москва осведомлена о том, что НАТО и ЕС уже приняли решение об ударах киевским режимом дальнобойным западным оружием по российской территории. С таким заявлением выступил замглавы МИД России Сергей Рябков.
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