Войска РФ ликвидировали до 685 боевиков ВСУ в ДНР за минувшие сутки

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Евгения Романова
Евгения Романова 27 0

Минобороны: войска России ликвидировали до 685 боевиков ВСУ в ДНР

Войска РФ ликвидировали до 685 боевиков ВСУ в ДНР за минувшие сутки

Фото: © РИА Новости / Сергей Бобылев

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Тема:
Спецоперация

Российская армия продолжает выполнять задачи спецоперации.

Подразделения группировки войск «Юг» армии России за сутки ликвидировали до 685 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также уничтожили военную технику противника в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, российские бойцы заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Часов Яр, Григоровка, Ступочки, Верхнекаменское, Острое, Дылеевка, Северск и Константиновка в ДНР. Вместе с тем ВС России отразили пять контратак украинской армии.

«ВСУ потеряли до 685-ти военнослужащих, танк, семь автомобилей и 105-миллиметровое орудие М119 производства США», — говорится в сообщении.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что российская авиация уничтожила пункт дислокации ВСУ в районе Звановки в ДНР. Противник понес потери в живой силе и технике.

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