Ольга Бузова: два сына у меня есть, теперь пора за дочкой

|
Ольга Бойко
Ольга Бойко 14 0

Артистка рассказала, что станет крестной четвертого мальчика Марии Погребняк.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Ольга Бузова

Артистка Ольга Бузова рассказала, что у нее двое крестных сыновей, и она задумывается о крестной дочке. Второго крестника Ольге родила ее давняя подруга Мария Погребняк.

«У меня сын. Это мой второй крестный сын… Я так понимаю, что мне уже пора за дочкой — с сыновьями у меня уже все в порядке», — призналась певица на презентации своей новой песни Made in Russia.

Бузова рассказала, что они с Марией долгое время не знали, кто именно будет у блогерши. Но 5 сентября Погребняк родила четвертого сына, которого назвали Владимир. Сейчас родители мальчика обсуждают вопрос о дате крестин и Бузова очень надеяться, что это будут выходные.

Также ведущая добавила, что рождение ребенка — это огромное счастье, и всех свои крестников она знает лично. Ольга приехала в роддом поздравить Марию и увидеть своего будущего сына.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему SHAMAN постоянно ходит с охраной. Артист получал угрозы в свой адрес.

Тема:
Ольга Бузова
18 сент
«Мои хорошие, у меня сын»: Бузова готовится стать матерью
7 сент
«А на кого оформил?» — Тарасов подарил своей жене дом
6 сент
Предлагал телефоны, потом машины: жертва экс-парня Бузовой рассказала об обмане
6 сент
Коробочка с сюрпризом: раскрыт заработок мошенников на лотереи с фейком Бузовой
2 сент
«Я просто в шоке. Белоруссия знает, что я люблю»: Ольга Бузова о концерте в Лиде
31 авг
«Хайповая история»: Дмитрий Тарасов оценил вокальные данные Бузовой
31 авг
«Свожу счеты с шоу-бизнесом»: Киркоров анонсировал выход музыкального фильма
30 авг
«А как же беременность?» — Бузова спрыгнула с яхты в бикини
30 авг
Все портят пиарщики? Почему Ольга Бузова до сих пор не замужем
30 авг
«Не настроюсь»: Овечкин заявил, что не готов слушать песни Бузовой перед матчем
+14° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
91.67
0.24 102.04
0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:00
Ольга Бузова: два сына у меня есть, теперь пора за дочкой
7:44
«Сделать им приятное»: режиссер Павел Урсул признался в обмане жены
7:30
Боевая пехота в деле! Лучшее видео из зоны СВО
7:22
Что случится с рублем к концу года? Михаил Задорнов дал прогноз
6:59
«Космический бильярд»: уничтожит ли Землю астероид Апофис в 2029 году
6:30
Елена Борщева: мой муж тяжело адаптируется в современном мире

Сейчас читают

Каждый пилот на счету: острый дефицит заставил США резко отказать Киеву
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 сентября, для всех знаков зодиака
Осенний коридор открывается: что принесет лунное затмение 18 сентября 2024
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака