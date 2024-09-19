Ольга Бузова: два сына у меня есть, теперь пора за дочкой
Артистка рассказала, что станет крестной четвертого мальчика Марии Погребняк.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
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Артистка Ольга Бузова рассказала, что у нее двое крестных сыновей, и она задумывается о крестной дочке. Второго крестника Ольге родила ее давняя подруга Мария Погребняк.
«У меня сын. Это мой второй крестный сын… Я так понимаю, что мне уже пора за дочкой — с сыновьями у меня уже все в порядке», — призналась певица на презентации своей новой песни Made in Russia.
Бузова рассказала, что они с Марией долгое время не знали, кто именно будет у блогерши. Но 5 сентября Погребняк родила четвертого сына, которого назвали Владимир. Сейчас родители мальчика обсуждают вопрос о дате крестин и Бузова очень надеяться, что это будут выходные.
Также ведущая добавила, что рождение ребенка — это огромное счастье, и всех свои крестников она знает лично. Ольга приехала в роддом поздравить Марию и увидеть своего будущего сына.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему SHAMAN постоянно ходит с охраной. Артист получал угрозы в свой адрес.
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