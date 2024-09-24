ФСБ задержала жителя Донецка по подозрению в причастности к терроризму

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 22 0

По предварительным данным, мужчина сотрудничал с украинскими спецслужбами.

Фото, видео: Штаб обороны ДНР; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Жителя Донецка задержали по подозрению в причастности к террористической деятельности по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщили в УФСБ России по ДНР.

По данным следствия, мужчина следил за автомобилями российских военных по заданию кураторов. Среди прочего, житель Донецка оказался посредником в передаче денежного вознаграждения за совершение террористических актов уже вторым соучастником, который был задержан ранее.

Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины по трем статьям — «Организация террористического сообщества и участие в нем», «Террористический акт», а также «Приготовление к преступлению и покушение на преступление».

Ранее 5-tv.ru писал, как ФСБ в Херсонской области задержала участника «Азова»* за пропаганду терроризма.

* — организация, признанная террористической и запрещенная на территории России.

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