ФСБ задержала жителя Донецка по подозрению в причастности к терроризму

Жителя Донецка задержали по подозрению в причастности к террористической деятельности по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщили в УФСБ России по ДНР.

По данным следствия, мужчина следил за автомобилями российских военных по заданию кураторов. Среди прочего, житель Донецка оказался посредником в передаче денежного вознаграждения за совершение террористических актов уже вторым соучастником, который был задержан ранее.

Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины по трем статьям — «Организация террористического сообщества и участие в нем», «Террористический акт», а также «Приготовление к преступлению и покушение на преступление».

Ранее 5-tv.ru писал, как ФСБ в Херсонской области задержала участника «Азова»* за пропаганду терроризма.

* — организация, признанная террористической и запрещенная на территории России.