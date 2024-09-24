Склад лесоматериалов горит в Таганроге из-за падения дрона ВСУ
На место уже мчатся спасательные службы.
Фото: © РИА Новости/Кирилл Брага
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Возгорание на складе лесоматериалов произошло в промзоне Таганрога из-за падения дрона Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram-канале.
«В промзоне Таганрога из-за падения БПЛА произошло возгорание на складе лесоматериалов. <…> На место выехали дежурно-спасательные службы», — написал он.
Голубев добавил, что информация о пострадавших в результате происшествия уточняется.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские средства ПВО сбили 63 украинских дрона в ходе спецоперации. Также в Минобороны РФ заявили о поражении предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины.
- 21 сент
- В Горловке из-за атаки беспилотника ВСУ погибли два человека
- 20 сент
- Жилые дома, библиотека и ДК: ВСУ обстреляли несколько деревень в Курской области
- 20 сент
- Два мирных жителя погибли при ударе украинского БПЛА в Горловке
- 18 сент
- В Тверской области организуют ПВР для эвакуированных жителей Торопца
- 18 сент
- Четыре человека пострадали при ударе дрона ВСУ по служебному автобусу в Шебекино
- 18 сент
- Силы ПВО уничтожили за ночь 54 беспилотника над пятью регионами России
- 18 сент
- Горячая линия заработала в связи с частичной эвакуацией в Тверской области
- 18 сент
- Силы ПВО отражают массовую атаку беспилотников на Тверскую область
- 15 сент
- Силы ПВО уничтожили 29 украинских беспилотников над регионами России
- 15 сент
- Губернатор Брянской области сообщил об отражении террористической атаки ВСУ
Читайте также
34%
0.34 103.22
-0.16
Нашли ошибку?