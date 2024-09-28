«Ем после шести»: Ольга Бузова поделилась секретом своей стройности
Певица Ольга Бузова рассказала о питании: Я не завтракаю и ем после шести
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; Instagram*/buzova86; 5-tv.ru
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Артистка рассказала об отдыхе в Танзании, во время которого пытается изменить пищевые привычки.
Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала о нестандартной системе питания, которая помогает ей оставаться стройной. Артистка отметила, что обычно не завтракает, да еще и ест после шести. Попрание всех основ рациона худеющих звезда признает, однако добавляет, что старается компенсировать отсутствие самого важного приема пищи легким ужином.
В личном блоге Бузова поделилась кадрами из отпуска, который проводит на острове Баве в Танзании. Показала свой утренний стол, который почти не «потревожила».
«Когда приучаешь организм к одному, сложно перестроиться, но здесь я завтракаю каждый день по чуть-чуть. Что мне мешает завтракать? Я ем после шести, у меня такая профессия, что иногда в два-три часа ночи заканчиваю. Конечно, и в десять могу поужинать чем-то легким: креветочками, салатом. Естественно, просыпаешься с утра еще не голодная», — сказала Бузова.
Отдых в Танзании знаменитость проводит с большим удовольствием — на шикарной вилле. Дом стоит рядом с пляжем, на территории есть бассейн и ванна под открытым небом. Артистка активно поддерживает слухи о новом романе, первых серьезных отношениях после расставания с блогером Давидом Манукяном в 2021 году. Ранее 5-tv.ru выяснял, с кем греется на солнце и любуется закатами Ольга Бузова.
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