Зятя убитой Ирины Фарион ликвидировали в зоне спецоперации

Родственник экс-депутата Рады служил в бригаде «Рубеж» Национальной гвардии Украины.

Зять убитой экс- депутата Верховной рады Ирины Фарион Василий Особа был ликвидирован в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила его жена София Семчишин в своих социальных сетях.

Известно, что Особа служил в четвертом батальоне «Сила Свободы» бригады национальной гвардии «Рубеж». Уточняется, что он был ликвидирован в бою на северном направлении.

Сама Ирина Фарион была убита 19 июля возле собственного дома во Львове выстрелом в висок. Экс-депутата успели госпитализировать, но в больнице, несмотря на усилия врачей, она скончалась.

Фарион была известна своими крайне националистическими взглядами и нетерпимостью в отношении русскоязычных украинцев, которых она называла «рабами и оккупантами». Служба безопасности Украины (СБУ) даже возбудила против нее уголовное дело, но в мае 2024 года судопроизводство было остановлено.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кого еще планировал убить застреливший депутата Фарион.