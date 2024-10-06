Зятя убитой Ирины Фарион ликвидировали в зоне спецоперации
Зятя убитой экс-депутата Рады Ирины Фарион Особу ликвидировали в зоне СВО
Фото: © РИА Новости/Евгений Котенко
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Родственник экс-депутата Рады служил в бригаде «Рубеж» Национальной гвардии Украины.
Зять убитой экс- депутата Верховной рады Ирины Фарион Василий Особа был ликвидирован в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила его жена София Семчишин в своих социальных сетях.
Известно, что Особа служил в четвертом батальоне «Сила Свободы» бригады национальной гвардии «Рубеж». Уточняется, что он был ликвидирован в бою на северном направлении.
Сама Ирина Фарион была убита 19 июля возле собственного дома во Львове выстрелом в висок. Экс-депутата успели госпитализировать, но в больнице, несмотря на усилия врачей, она скончалась.
Фарион была известна своими крайне националистическими взглядами и нетерпимостью в отношении русскоязычных украинцев, которых она называла «рабами и оккупантами». Служба безопасности Украины (СБУ) даже возбудила против нее уголовное дело, но в мае 2024 года судопроизводство было остановлено.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, кого еще планировал убить застреливший депутата Фарион.
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