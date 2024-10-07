«Придется переучивать»: почему в США не хотят извлекать уроки российской спецоперации

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 44 0

Defense One: лишь малая часть американских аналитиков изучают СВО на Украине

«Придется переучивать»: почему в США не хотят извлекать уроки российской спецоперации

Фото: www.globallookpress.com/© Armin Weigel

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Тема:
Спецоперация

В Штатах существует целая организация, посвященная анализу локальных конфликтов. Однако украинский кризис не является там приоритетным.

В США не готовятся к прямому конфликту с Россией. Это следует из обзора кадрового состава американских военно-воздушных сил (ВВС) и спецслужб, пишет EADaily со ссылкой на зарубежный портал Defense One.

Дело в том, что в США действует специальная организация — Армейский центр усвоенных уроков (CALL), специалисты которого анализируют действия сторон в локальных конфликтах по всему миру. Согласно данным, тему конфликта на Украине в центре изучают всего четыре аналитика из 45.

Некоторые американские эксперты уверены, что Вашингтон выделает на это слишком этому слишком мало ресурсов.

«Сколько государственных служащих США были в Донбассе, записывая электромагнитный спектр или сидя с операторами беспилотников, чтобы спросить: „Ну ладно, как они перескакивают частоты? Как они пытаются помешать нашим беспилотникам?“. Все это нам придется переучивать в первую неделю войны с кем угодно», — уверен бывший сотрудник Института будущих конфликтов Энтони Тингл.

По его мнению, военные ведомства США исходят из убеждения, что их страна не столкнется с теми же проблемами, что и Украина. Например, в вопросе господства в небе российских ВВС. Отсюда и такое отношение.

Спецоперация России на Украине

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвали СВО вторжением и развели полномасштабную информационную войну против России. Кроме того, несмотря на заверения руководства этих стран, у РФ есть доказательства присутствия иностранных инструкторов на Украине. А боевики Незалежной проходят обучение на территории стран ЕС.

Ранее 5-tv.ru писал, что в американских системах ПВО нашли серьезный изъян.

Тема:
Спецоперация
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