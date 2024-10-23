Путин ознакомился с «купюрой БРИКС» на саммите в Казани

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 45 0

Путин ознакомился с купюрой БРИКС на саммите в Казани

Путин ознакомился с «купюрой БРИКС» на саммите в Казани

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

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Банкнота символизирует объединение стран.

Президент России Владимир Путин на саммите БРИКС в Казани ознакомился с подаренной ему купюрой, которая является символом объединения стран БРИКС.

Покидая зал после расширенного заседания саммита, российский лидер держал в руке купюру. С улыбкой он показал ее присутствующим министрам, а затем передал председателю Центрального банка Эльвире Набиуллиной.

фото из открытых источников

«Это кто-то из наших — то ли из торгово-промышленной палаты, то ли еще кто-то — они напечатали такую квазиденьгу», — отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он добавил, что данная купюра «символизирует общую работу, которая ведется в рамках БРИКС».

Официальный представитель Кремля добавил, что купюра не понравилась Эльвире Набиуллиной. Позже он объяснил, что она не оценила банкноту, так как ревностно следит за российским рублем — ее больше беспокоит национальная валюта.

Саммит БРИКС 2024 в Казани

С 22 по 24 октября в Казани проходит саммит БРИКС, на который прибыли главы 24 государств. Участие в мероприятии принимают лидеры Турции, Республики Сербской, КНР, Казахстана, Белоруссии, Индии, ЮАР, Ирана, ОАЭ и других стран. Не смогли посетить саммит главы Бразилии, Кубы и Сербии.

Главной темой саммита является обсуждение вопросов по созданию независимой платежной системы для стран БРИКС.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин поднял тост за процветание народов стран БРИКС.

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