Путин: завершение конфликта в Газе невозможно без создания государства Палестина

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 35 0

Президент России выразил четкую позицию по отношению к ситуации

Фото, видео: © РИА Новости/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Алексей Филиппов; 5-tv.ru

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Саммит БРИКС в Казани

Президент России Владимир Путин заявил о недопустимости разрастания конфликта в Газе. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани.

«Я думаю, что на Земле нет человека, у которого сердце кровью не обливается, когда он смотрит на то, что происходит в Газе», — сказал Путин.

Президент России обратил внимание на тот факт, что в Палестине погибают, в основном, женщины и дети. Всего — 40 с лишним тысяч человек.

Он также отметил, что завершение этого конфликта невозможно без создания полноформатного государства Палестина.

«Нужно выполнить все решения Совета безопасности по этому направлению», — сказал он.

При этом Путин отметил, что необходимо идти на диалог со всеми участниками конфликта, в том числе с Израилем, так как нельзя допускать разрастания боевых действий, в том числе на ливанском треке.

Президент РФ охарактеризовал действия ХАМАС в октябре прошлого года, как террористический акт. По этой причине российский лидер призвал спокойно анализировать ситуацию и ни в коем случае «не потворствовать непропорциональным ответом на эти террористические акты».

Путин считает, что завершения конфликта добиться возможно, но надо действовать очень аккуратно.

 

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин заявил об открытости России к диалогу с США.

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