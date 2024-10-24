Путин: завершение конфликта в Газе невозможно без создания государства Палестина

Президент России Владимир Путин заявил о недопустимости разрастания конфликта в Газе. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани.

«Я думаю, что на Земле нет человека, у которого сердце кровью не обливается, когда он смотрит на то, что происходит в Газе», — сказал Путин.

Президент России обратил внимание на тот факт, что в Палестине погибают, в основном, женщины и дети. Всего — 40 с лишним тысяч человек.

Он также отметил, что завершение этого конфликта невозможно без создания полноформатного государства Палестина.

«Нужно выполнить все решения Совета безопасности по этому направлению», — сказал он.

При этом Путин отметил, что необходимо идти на диалог со всеми участниками конфликта, в том числе с Израилем, так как нельзя допускать разрастания боевых действий, в том числе на ливанском треке.

Президент РФ охарактеризовал действия ХАМАС в октябре прошлого года, как террористический акт. По этой причине российский лидер призвал спокойно анализировать ситуацию и ни в коем случае «не потворствовать непропорциональным ответом на эти террористические акты».

Путин считает, что завершения конфликта добиться возможно, но надо действовать очень аккуратно.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин заявил об открытости России к диалогу с США.