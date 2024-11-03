«Между ними химия»: в сети отреагировали на возможный роман Бузовой и Майами

Недавно звезды сняли совместный музыкальный клип на романтичную песню.

Певица Ольга Бузова может состоять в романтических отношениях со своим коллегой по сцене Олегом Майами. Об этом сообщает портал Starhit.ru.

Недавно звезды сняли совместный музыкальный клип на романтичную песню. В ролике Бузова и Майями робко целуются и нежно обнимаются. После этого пользователи сети предположили, что химия между ними на экране сильна, потому что она есть, вероятно, и в реальной жизни.

«В тот день мы были свободны как никогда… Клип на песню уже в сети. Как вам наш дуэт?» — написала певица.

Подписчики артистов уверяют, Ольга Бузова будто всем своим видом показывает, что у них с Майами что-то большее, чем просто дружба.

«У них искренние чувства»;

«Я уверена, что они вместе»;

«Я счастлива за них, но не хочу, чтобы Ольге снова разбили сердце!»;

«Видно, что Олечка влюблена», — пишут любопытные фанаты.

Они задаются вопросом, когда звезда все же раскроет личность возлюбленного? Но Бузова не спешит делиться подробностями личной жизни, певица, будто намерена «подливает масла в огонь» и все чаще публикует фото и видео с подарками от избранника.

Ранее 5-tv.ru писал, что певица Ольга Бузова снялась в пеньюаре с округлившимся животом. Фанаты предполагают, что звезда намекает на возможную беременность.