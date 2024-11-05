«Камала хочет забрать наше оружие»: сторонники Трампа скупают пистолеты и ружья

Избиратели боятся отмены демократами Второй поправки к Конституции страны.

Сторонники кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа начали скупать оружие. Они опасаются, что в стране введут запрет на его хранение и ношение в случае победы на выборах кандидата от демократов Камалы Харрис. Об этом пишет Daily Express.

Уточняется, что республиканцы штата Висконсин боятся отмены Второй поправки к Конституции страны, гарантирующей американцам право на хранение и ношение оружия.

«Камала хочет забрать наше оружие. Но это наше право иметь его», — цитирует издание избирателей.

Один из сторонников Трампа заявил, что оружие ему необходимо для самозащиты. Мужчина признался, что раньше поддерживал Демократическую партию, однако за годы у власти президента Джо Байдена страна сильно изменилась не в лучшую сторону, и теперь он по-другому смотрит на положение дел.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Вашингтоне и Нью-Йорке ввели дополнительные меры безопасности из-за возможных беспорядков: на улицах выставили ограждения, а членам избирательных комиссий выдали бронежилеты. В центре столицы США заколочены фанерой многие кафе и офисы компаний, а по периметру Белого дома установлен металлический забор.