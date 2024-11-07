С молниями и грозой: извержение вулкана Шивелуч произошло в Камчатском крае

Пепловая колонна поднялась на высоту до 11 километров над уровнем моря.

В Камчатском крае произошло извержение вулкана Шивелуч, в связи с чем было ограничено движение по трассе Ключи — Усть-Камчатск. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Усть-Камчатского муниципального района Олег Бондаренко. Кадры с моментом извержения распространились в сети.

Бондаренко отметил, что извержение произошло 7 ноября в 21:20 (12:20 по московскому времени). Видеть это могли жители поселка Ключи и часть Усть-Камчатска.

«Вулкан Шивелуч вновь проявил активность! Из кратера вулкана произошел мощный выброс пепла. Выброс сопровождался громом и молниями. <…> Принято решение в целях безопасности ограничить движение по трассе Ключи — Усть-Камчатск», — написал Бондаренко.

На кадрах от местных жителей видно, как в темное время суток гром и молнии появляются в небе над населенными пунктами. Опасная красота освещает черное небо и поражает зрителей.

Согласно данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), пепловая колонна поднялась на высоту до 11 километров над уровнем моря. Ветер сносит пепел на северо-восток.

К настоящему моменту извержение прекратилось, повышенная активность не фиксируется. Власти мониторят ситуацию. Ожидается, что утром 8 ноября специалисты оценят состояние дорожного сообщения и последствия извержения. Силы и средства находятся в режиме повышенной готовности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что не менее девяти человек погибли при извержении вулкана Лаки-лаки в Индонезии. Природная стихия застала людей врасплох за несколько минут до полуночи. Лава распространилась примерно в четырех километрах от кратера, сжигая и повреждая дома местных жителей.