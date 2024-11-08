«Слова были выверены»: как мировые СМИ реагируют на заявления Путина о диалоге с США
The Washington Times: за отношениями Путина и Трампа будет следить весь мир
Фото: Кормилицына Кристина/ТАСС
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Накануне глава РФ выразил готовность к разговору с американским лидером.
Глава России Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США, вызвав широкий общественный резонанс и отметив, что страны готовы к диалогу. О том, как мировые СМИ реагируют на слова лидера РФ, пишет URA.RU.
«Путин сделал свои первые публичные замечания по поводу победы Трампа во время дискуссионного форума на черноморском курорте Сочи. Его слова, казалось, были выверены», — сообщает The Guardian.
В материале британской газеты предположили, что теперь глава России будет внимательно следить за заявлениями нового американского президента и его вице-президента Джо Байдена о финансировании Украины.
Таблоид The Sun же отметил — готовность Путина к общению с Трампом зародилась на фоне «серьезных опасений» насчет значимости нового президента США для Украины. А в The Washington Times подчеркнули, что за отношениями двух лидеров крупнейших государств будет пристально следить весь мир. Глава Штатов давно обещал наладить диалог с РФ и положить конец конфликту в Незалежной.
Телеканал Sky news сравнил слова Путина с «началом ухаживаний» и отметил, как российский президент похвалил храбрость Трампа и мужественность.
«Слова человека, который видит себя жестким лидером. А что касается заявления о том, что Россия „открыта для диалога“? Читайте это как „позвоните мне“. Несомненно, это была инициатива Путина, но он не хочет делать первый шаг», — говорится в материале.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, снимет ли Трамп санкции с России.
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