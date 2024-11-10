За последние 400 лет одна за другой сменились четыре системы международных отношений. Сейчас необходимая пятая, уверен президент.

Курахово, Селидово, Покровск — за этими мелькающими с калейдоскопической скоростью названиями можно потерять суть происходящих процессов. Мир меняется и эти изменения болезненны. Прежняя система глобальной безопасности, сложившаяся по итогам Второй мировой войны, больше не работает. Мир расколот. Глобальный Запад и глобальный Юг должны найти новый баланс. Что Ялтинская модель, что предыдущие три, Вестфальская, Венская, Версальская, все были сформированы по итогам больших войн. Континентального и мирового масштаба. Сейчас у нас есть еще окно возможностей пойти другим путем — не доводить до большой войны и дать поработать дипломатам.

Об этом говорил президент, обращаясь к новым послам, прибывшим в Москву. Их было 28 в Георгиевском зале Кремля. Половина из дружественных стран, половина — нет. Последние как будто нарочно старались выделиться и запомнится. Представитель Новой Зеландии надел в Кремль накидку из перьев — плащ какаху, посол Италии позволила себе юбку заметно короче протокола, японец и вовсе начал просить о чем-то прямо во время церемонии.

«Хотел бы выразить надежду, что в ходе своей работы в России вы, уважаемые дамы и господа, уважаемые послы, будете способствовать тому, чтобы в столицах представляемых вами государств формировался более объективный и непредвзятый взгляд на нашу страну и ее политику», — сказал президент России.

За последние 400 лет одна за другой сменились четыре системы международных отношений, в формировании трех последних принимала непосредственное участие Россия. Сейчас необходимая пятая.

И у Москвы есть свое видение, какой она может быть. Ее изложил российский президент. Символично, что седьмого ноября, в годовщину Октябрьской революции. Символично, что на заседании дискуссионного клуба «Валдай», собравшем на этой неделе ведущих мировых экономистов, политологов и философов в Сочи.

«Валдай» — это сердце Великой русской равнины, самая высокая ее точка, середина пути между Москвой и Петербургом. Между востоком и западом. Тот случай, когда сверху лучше видна перспектива отметил корреспондент «Известий» Ярослав Богат.

За четыре дня, главную этой осенью международную дискуссионную площадку успел окутать туман, сменил его мощный снегопад, затем снова в горы вернулось Солнце и пока под ним таяли сугробы. На высоте 1389 метров, определяли геополитическую погоду для всего земного шара.

Пять лет назад в клубе «Валдай» рассуждали о скорости осыпания мирового порядка, чуть позже констатировали что он обрушился, а в прошлом году осуждали новые принципы мироустройства, которые озвучил Владимир Путин.

В этом году президент вновь к ним вернулся. Сначала о главном как раньше не будет. Времена диктата и экспорта так называемой демократии, одной конкретной — прошли.

«Россия не раз останавливала тех, кто рвался к мировому господству. Так будет и впредь!» — сказал Владимир Путин

Владимир Путин аккуратно и выверено рисует яркую картину справедливой многополярности. И четко обозначает самое большое современное геополитическое зло.

«Мы видим на примере западного либерализма, на примере сегодняшнего либерализма, который, выродился, полагаю, в крайнюю нетерпимость и агрессию к любой альтернативе. Мы подошли к опасной черте. Призывы Запада нанести стратегическое поражение России, стране, обладающей крупнейшим арсеналом ядерного оружия демонстрирует запредельные авантюризмы западных политиков. Во всяком случае некоторых из них. В политике Соединенных Штатов, например, и их союзников в последние годы все более заметен принцип „не доставайся же никому“, „если не с нами, то против нас“. Ну, послушайте, эта формула очень опасная. Потому что и у нас, и во многих странах мира есть такая поговорка: как аукнется, так и откликнется», — считает российский лидер.

За океан речь Путина из Сочи долетела мгновенно. И пошла в массы.

А еще по обе стороны Атлантики сенсацией сделали фразу — «Россия готова к диалогу». Как будто слышат ее первый раз. А вот китайские коллеги услышали главное: равенство, взаимная выгода, безграничная дружба и обмен опытом.

Об очередном витке сотрудничества Москвы и Нью-Дели, рассуждают журналисты из Индии, тиражируют слова Путина о том, что их страна заслуживает статуса сверхдержавы. Путин знает, о чем говорит. Когда переходит к сложностям, с которыми партнеры в том числе по БРИКС сталкиваются при строительстве нового мира.

Строительство нового мира определенно будет сложным, ведь и сам мир сейчас как никогда не прост, причем куда не глянь. Порой до абсурда, а порой до опасной чуши, это про отдельные элементы церемония открытия олимпиады.

«Я не знаю, на что рассчитывали, зачем это делали организаторы, зачем это МОК пропустил. Это, безусловно, было оскорбительно для миллионов верующих христиан.Но также происходит в отношении представителей ислама, когда сжигают Коран или иллюстрации всякие, комиксы с Пророком публикуют под эгидой свободы слова. Я сейчас повторю все-таки то, о чем уже неоднократно говорил: свобода одного человека или общества заканчивается там, где начинается свобода другого. Потому что, если можно кого-то оскорблять, его религиозные чувства, и говорить «это моя свобода, я делаю то, что хочу», то так можно и до убийства дойти: «хочу убить». «Я хочу убить» — пошел убил.„Это выражение моей свободы». Так что ли? Чушь, конечно», — говорит Владимир Путин

В Сочинском зале гости из пятидесяти стран. Двадцать две из них в том самом западном лагере. Они, пожалуй, лучше всех, на себе, ощущают современную политику коллективного запада, но не все еще набрались смелости, признаться.

«Посмотрите, что произошло с Европой за последние годы, мы разделили наш континент, мы ремилитаризировали его, мы пытались продвинуть эти военные разделительные линии ближе к российским границам. И в результате мы имеем конфликт», — считает профессор университета юго-восточной Норвегии Глен Дисэн.

«Я не хочу никого обижать, боже упаси, но это прозвучит не очень хорошо, но я все-таки спрашиваю у своих коллег и у экспертов, чего Европе не хватает сейчас? Ответ такой: мозгов им не хватает! И не потому, что они глупые, нет, а потому что решения в сфере экономики принимаются политиками, которые к экономике не имеют никакого отношения», — продолжает говорить Владимир Путин.

Тем не менее тщетные попытки нанести такое поражение все равно предприняли и сотнями санкций, и руками снова обманутого западом украинского народа. Когда нашу страну, буквально вынудили начать действовать и прекратить наконец развязанную киевским режимом в 2014 году войну на Донбассе, сделали вид что не причем.

«Мы не начинали никакой ни интервенции, ни агрессии, а мы пытаемся прекратить ее. Вот генеральный секретарь все это выслушал, кивал молча, говорит, ну да, ну да, хорошо, но все равно ты напал. Я не шучу, это прямо слово в слово», — сказал Владимир Владимирович.

Те, кто был в зале, услышали президента. Они подхватывают и развиваются мысли нового мира.

«Он подчеркнул, что глобальные трансформации, хотя там еще немало неопределенностей. Стратегическое партнерство России и Китая развивается успешно, но мы сможем справиться с любыми такими вызовами», — считает участник дискуссионного клуба «Валдай» Фэн Шаолэй.

«Коллективный Запад пытается спасти себя: пытается поглотить последние ресурсы, последние страны, последние колониальные владения СКЛ И его крах означает, что нам придется пройти через многие беды, потому что большая часть мира все еще связана с гегемонией Запада», — считает итальянский политолог Лоренцо Пачини.

Однако то, что успешно опробовано на американских вассалах, больше никогда не сработает в России — спасибо 1990-м.

«Но мы понимаем свою ответственность как страна, которая по своим возможностям и по количеству носителей боеголовок и качеству современных вооружений, а оно у нас совершенствуется, сейчас уже подходим к тому, чтобы ставить на вооружение наши новейшие разработки, о которых я еще лет пять назад говорил, мы сейчас постепенно завершаем испытания. Мы это все понимаем и, в целом, мы готовы к этому диалогу, но надо, чтобы другая сторона подходила к этому честно, учитывая все аспекты наших взаимоотношений. Вот и все. Не может быть так, что здесь они собираются нанести нам стратегическое поражение, а своим гражданам говорят: «Ребята, все спокойно! Все нормально! Business as usual!»— говорит Владимир Путин.

В рамках дискуссионного клуба, эксперты Валдая, и вовсе поднимали тему реформирования архаичных институтов, даже Совбез ООН не в силах больше справляться с современными вызовами, например, такими, как террор на ближнем востоке.

«Мы, безусловно, осуждаем любые проявления терроризма. Нападение на Израиль — это проявление, 7 октября это произошло. Но, конечно, ответ должен быть соразмерным. Вы знаете, сейчас нужно стремиться к тому, чтобы свести к минимуму, к нулю страдания палестинского народа. Надо прекратить немедленно там боевые действия», — продолжает Путин.

Но все военные конфликты зачастую кому-то выгодны, кому-то из колыбели демократии. В одном из выступлений участники клуба даже термин новые ввели — девассализация. Не должно мнение из-за океана разрушать отношения со странами Европы или Азии.

«Вдруг Япония взяла и ввела против нас санкции, да еще записала в список угроз, на какое-то третье или четвертое место поставила Россию. Какая угроза? В чем мы Японии угрожаем? Да еще санкции ввели! Мы чего вам плохого-то сделали? Вы зачем это сделали-то? Потому что получили команду из Вашингтона?» — удивляется президент Владимир Путин.

О безопасности и правовых нормах, экономике, демографии и экологии Владимир Путин говорил почти до полуночи. Чем очень удивил тех, кто впервые на заседании большого Валдая.

«Я удивлен, что четыре часа лидер такого уровня просто говорил с нами. У нас много политических проблем, и у нас много людей, которые хотели бы двигаться в другом политическом направлении», — рассуждает швейцарский журналист Роджер Кеппель.

Такое простое желание — двигаться в другом политическом направлением — изъявляют все больше людей из недружественных нам стран, особенно тех, кто в курсе ежегодного прогноза политической погоды на ближайшее время.

«Россия нужна миру, и никакие решения, ни вашингтонских, ни брюссельских, якобы начальников над другими не способны изменить это. Мейнстрим, направлен в другую сторону, в противоположные устремлениям запад, от нисходящего гегемонистского мира к восходящему многообразию. Это очевидная вещь, как у нас в народе говорят «к бабке ходить не нужно», — подводит итоги Владимир Владимирович Путин.