Утро невесты: Ольга Бузова намекнула на скорую свадьбу
Ольга Бузова мерила платья в свадебном салоне
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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На фоне слухов о романе с Олегом Майами певицу заметили за выбором праздничного наряда.
Певица Ольга Бузова посетила свадебный салон и примерила несколько праздничных нарядов. Об этом сообщает издание StarHit со ссылкой на источник.
Исполнительницу хита «Мало половин» заметили в одном из магазинов свадебных платьев. Туда она пришла не одна, а с целой командой. Консультанты показывали ассортимент магазина, несколько нарядов телеведущая даже примерила. По словам источника издания, некоторые варианты Бузовой особенно понравились.
На днях певица заявила, что намерена в 2025 году родить ребенка и сделать паузу в своей карьере, а в 2026-м выступить с большим сольным концертом. Вместе с тем, поклонники гадают, что происходит в личной жизни звезды.
Например, вместе с бывшим участником шоу «Дом-2» Олегом Майами она спела дуэтом его песню и приняла участие в клипе, где коллеги страстно целовались. Также Бузова подогревает интерес подписчиков, показывая щедрые подарки от неизвестного поклонника. Он неоднократно дарил ей большие букеты роз.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Мария Погребняк крестила сына.
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