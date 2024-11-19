На Украине заявили о якобы первом ударе ВСУ ракетами ATACMS вглубь России

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Евгения Романова
Евгения Романова 285 0

Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

На Украине заявляют о первом ударе ВСУ ракетами ATACMS вглубь России

Фото: www.globallookpress.com/Attila Husejnow

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Тема:
Спецоперация

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые использовали тактические баллистические ракеты ATACMS производства США для ударов вглубь России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

«ВС Украины нанесли удар по военному объекту на территории России баллистическими ракетами ATACMS», — говорится в публикации.

При этом уточняется, что киевский режим нанес удар по территории России после того, как якобы получил разрешение на это от пока еще действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

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Ракетные удары вглубь российских территорий со стороны Украины — одна из самых обсуждаемых тем последних дней. Сообщалось, что недавно за два неполных месяца до окончания президентского срока Байден якобы разрешил Киеву использовать в этих целях ATACMS. При этом снятие ограничений — это, по сути, формальность, так как обслуживанием и доведением дальнобойного оружия занимаются западные инструкторы, поэтому Штаты фактически дали добро сами себе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине заявили о наращивании производства дальнобойных ракет и дронов.

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