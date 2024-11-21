Попадают в окружение, несут потери: в ВСУ наблюдается дефицит опытных командиров
The New York Times: в ВСУ наблюдается острый дефицит опытных командиров
Фото, видео: www.globallookpress.com/Ashley Chan; 5-tv.ru
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Журналисты назвали причину, по которой истощается украинская оборона.
В ВСУ острый дефицит опытных командиров, из-за чего подразделения все чаще попадают в окружение. Об этом пишет The New York Times.
Также журналисты отмечают, что нехватка военных привела к истощению украинской обороны и едва ли не самым значительным успехам России с начала специальной операции. На некоторых участках фронта наши войска превосходят противника по численности более, чем в шесть раз. А у ВСУ крайне мало артиллерии и боеприпасов, поэтому примерно 80% атак они совершают с помощью дронов.
На фоне потерь ВСУ на фронте и насильственной мобилизации в городах Украины местные жители все чаще выходят на акции протеста. На днях в Киеве состоялся митинг с участием родных и жен боевиков, пропавших без вести. Украинцы уже открыто заявляют, что настоящие враги народа — это сами власти Незалежной. По их мнению, в стране творится бесчинство.
Одновременно боевики ВСУ, которых берут в плен ВС РФ, массово отказываются от обмена, желая остаться в России. При этом последнее время украинцы сдаются в плен целыми подразделениями.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.
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