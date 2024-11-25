Уже шестой: в Финляндии сообщили о гибели на Украине иностранного наемника
В Финляндии сообщили о ликвидации на Украине боевика с позывным «Сипа»
Фото, видео: 5-tv.ru
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Также в Курской области взяли в плен британца Джеймса Андерсона.
Потери в зоне спецоперации несут в том числе иностранные наемники. В Финляндии сообщили о гибели на Украине боевика с позывным «Сипа». Он по собственной инициативе поехал на Украину и вступил в ряды подконтрольных Киеву формирований. Это уже шестой гражданин Финляндии, ликвидацию которого признали на родине.
И сегодня стали известны подробности о попавшем в плен в Курской области британском наемнике. На допросе 22-летний Джеймс Андерсон рассказал, что оказался в приграничном регионе не по своей воле.
«Командование изъяло мои документы. Они забрали паспорт, телефон, сказали: „Мужчина, давай“. Я не хотел быть здесь!» — заявил пленный наемник Джеймс Андерсон.
Британец рассказал, что изначально в качестве инструктора занимался подготовкой украинских боевиков, а до этого служил в Англии в войсках связи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Курской области ликвидирован воевавший на стороне Украины наемник из Финляндии Вилле Миккенен. Об этом сообщила некоммерческая организация «Мемориал»* на своей странице в соцсети.
Отмечается, что погибший боевик присоединился к Вооруженным силам Украины (ВСУ) добровольно.
* — признана в России НКО-иноагентом и ликвидирована по решению Верховного суда.
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