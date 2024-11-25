ПВО сбила четыре авиационные бомбы ВСУ в курском приграничье

Губернатор Смирнов: ПВО сбила четыре авиабомбы ВСУ в курском приграничье
Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Глава региона Алексей Смирнов поблагодарил защитников.
Четыре управляемые авиабомбы ВСУ сбиты в приграничных районах Курской области. Об этом сообщил глава региона Алексей Смирнов.
«Четыре управляемые авиационные бомбы ВСУ сбиты в приграничных районах Курской области. Благодарю наших бойцов ПВО!» — написал он в своем Telegram-канале.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские средства ПВО сбили восемь баллистических ракет. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Помимо этого, армия России уничтожила шесть управляемых авиационных бомб JDAM, произведенных в США, а также 45 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, что значительно подорвало потенциал противника в области разведки и удара.
В результате скоординированных действий также была атакована военная и энергетическая инфраструктура в 138 районах Незалежной. Помимо этого бойцы РФ нанесли удар по скоплениям живой силы и военной техники противника.
Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля 2022 года с целью спасения мирного населения ДНР и ЛНР, терроризируемого киевским режимом. Начиная с 2014 года жителей упомянутых территорий жестоко убивали. Попытки решить конфликт дипломатическим путем не удались. Украина проигнорировала все предложения в свой адрес, что привело к эскалации напряженности в регионе.
- 25 нояб
- После атаки БПЛА ВСУ начался пожар на предприятии в Калужской области
- 20 нояб
- Силы ПВО сбили 42 беспилотника над территориями шести регионов России
- 18 нояб
- Число пострадавших при атаке ВСУ на маршрутку в Горловке выросло до 10
- 18 нояб
- Средства ПВО за ночь уничтожили 59 беспилотников ВСУ над пятью регионами России
- 18 нояб
- В Подмосковье сбили два летевших на Москву беспилотника ВСУ
- 17 нояб
- Взрыв прогремел в заводском цехе в Ижевске в результате падения беспилотника ВСУ
- 16 нояб
- Силы ПВО уничтожили 34 беспилотника ВСУ над регионами РФ
- 15 нояб
- Гладков: ВСУ атаковали Шебекино семью беспилотниками
- 13 нояб
- Один человек погиб в результате атаки ВСУ на Энергодар
- 12 нояб
- Силы ПВО за сутки уничтожили 71 дрон и шесть снарядов HIMARS ВСУ
Читайте также
86%
1.21 108.87
1.44
Нашли ошибку?