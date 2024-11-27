Экипаж Ми-28НМ разнес опорник ВСУ в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО

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Опубликовано видео, как Ми-28НМ уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Курская область

В ходе выполнения боевой задачи был уничтожен личный состав противника.

Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28нм, в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по скоплению живой силы и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск, летчики армейской авиации выполнили пуски ракет  по координатам авиационного наводчика и уничтожили опорный пункт и личный состав ВСУ.

После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
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