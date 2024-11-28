«Думаю о семье»: попавший в плен в Курской области британец не надеется на Лондон

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 29 0

Попавший в плен в Курской области британец Рис жалеет о поездке на Украину

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Курская область

Наемник пожалел, что когда-то принял решение принимать участие в боевых действиях на стороне ВСУ.

Попавший в плен в Курской области британский наемник Джеймс Скотт Рис, участвовавший в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), признался, что большую часть времени думает о семье. Эксклюзивные кадры с интервью британца появились в распоряжении 5-tv.ru.

«Большую часть времени я думаю о семье, как много времени я тут проведу», — признался Рис.

Он также выразил надежду на то, что родные увидят его в новостях и поймут, что он жив и здоров. По словам Риса, близкие были против его поездки на Украину. Теперь он жалеет, что не послушал их советы.

Британец усомнился в том, что Лондон будет прилагать усилия для его вызволения.

В Следственном комитете России сообщили о возбуждении уголовного дела против Риса. Его подозревают в совершении террористического акта и наемничестве.  Уголовное расследуется Главным военным следственным управлением СК России

В составе ВСУ он пересек государственную границу России в Курской области, где совершал преступные действия в отношении мирного населения. Подозреваемый заключен под стражу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ в Курской области за сутки.

Тема:
Курская область
28 нояб
В курском приграничье мальчик Сережа ежедневно встречает российских военных
28 нояб
«Прошел базовую подготовку»: пленный британский наемник ранее служил связистом
28 нояб
Британский наемник Андерсон заявил, что «не слышал» про жестокость боевиков ВСУ
28 нояб
Попавший в плен британский наемник ВСУ пожаловался на маленькую зарплату
28 нояб
«Высадили в лесу»: пленный британский наемник рассказал, как попал в Курскую область
28 нояб
Вертолеты Ка-52м бьют врага в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО
28 нояб
«Гиацинты» уничтожили технику ВСУ за считанные минуты. Лучшее видео из зоны СВО
27 нояб
Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ в Курской области за сутки
27 нояб
Экипаж Ми-28НМ разнес опорник ВСУ в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО
27 нояб
Минобороны РФ заявило о готовящемся ответе на атаки ATACMS по Курской области
+1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
109.58
1.57 116.14
3.05
Незабываемый круговорот чувств: любовный гороскоп на декабрь 2024

Последние новости

1:26
В Кривом Роге сотрудник ТЦК открыл огонь из автомата во время насильственной мобилизации
1:17
«И сейчас он не в безопасности»: Путин опасается за жизнь Трампа
1:11
Отец семь лет насиловал свою дочь, притворяясь незнакомцем
0:54
«Печень не очень»: Шнуров раскрыл правду о своем райдере
0:33
Время золотое: россияне станут считаться молодыми до 60 лет
0:25
Начались стычки с полицией: Грузия вновь утопает в протестах

Сейчас читают

Подарите это и не прогадаете: россияне назвали самые желанные подарки на Новый год
«Напомню еще раз»: Путин в Астане раскрыл планы на «Орешник»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год