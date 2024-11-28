«Думаю о семье»: попавший в плен в Курской области британец не надеется на Лондон
Попавший в плен в Курской области британец Рис жалеет о поездке на Украину
Фото, видео: 5-tv.ru
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Наемник пожалел, что когда-то принял решение принимать участие в боевых действиях на стороне ВСУ.
Попавший в плен в Курской области британский наемник Джеймс Скотт Рис, участвовавший в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), признался, что большую часть времени думает о семье. Эксклюзивные кадры с интервью британца появились в распоряжении 5-tv.ru.
«Большую часть времени я думаю о семье, как много времени я тут проведу», — признался Рис.
Он также выразил надежду на то, что родные увидят его в новостях и поймут, что он жив и здоров. По словам Риса, близкие были против его поездки на Украину. Теперь он жалеет, что не послушал их советы.
Британец усомнился в том, что Лондон будет прилагать усилия для его вызволения.
В Следственном комитете России сообщили о возбуждении уголовного дела против Риса. Его подозревают в совершении террористического акта и наемничестве. Уголовное расследуется Главным военным следственным управлением СК России
В составе ВСУ он пересек государственную границу России в Курской области, где совершал преступные действия в отношении мирного населения. Подозреваемый заключен под стражу.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ в Курской области за сутки.
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