Российские военные теснят украинских боевиков в курском приграничье. Наши артиллеристы уничтожили пехоту ВСУ в Кореневском районе.

Скопление вражеских солдат в промышленном здании выявила разведка. Координаты передали расчету гаубицы Д-30. Прицельным огнем цель была уничтожена.

«Основные цели — это малые группы пехоты, также минометные точки, пулеметные гнезда», — рассказал наводчик орудия с позывным «Кузбасс».

А с воздуха врага уничтожает российская авиация. Экипажи многоцелевых истребителей Су-35 поразили украинскую радиолокационную станцию ПВО. Во время боевого дежурства системы самолета обнаружили излучения РЛС противника. Цель сразу же была захвачена и атакована ракетой.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в зоне СВО уничтожены три установки НIМАRS и 30 боевиков ВСУ.